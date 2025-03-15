罕見作風！巴菲特不斷賣股 連最大地產子公司也要賣

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-15 08:00

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《華爾街日報》週五 (14 日) 報導，房仲業者 Compass 正在進一步洽商收購股神巴菲特旗下房地產仲介事業—美國房屋服務公司 (Home Services of America)，巴菲特向來不願出售任何旗下公司，此消息實屬罕見。

巴菲特去年股東信中曾寫道：「波克夏幾乎從不出售控股子公司，除非我們認為它們的問題將無休止地持續下去。」

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目前巴菲特已連續九季淨賣出股票，現金準備創歷史新高，另一方面，他還罕見要出售波克夏旗下子公司。

巴菲特不斷賣股 連最大地產子公司也要賣 (圖：REUTERS/TPG)

《華爾街日報》報導，對美國房屋服務公司進行估值並不容易，因為它的營運接近盈虧平衡，可能以數十億美元的價格出售該部門，低於規模更大的 Compass。

如果此次出售得以實現，可能意味著波克夏願意出售更多規模較小的非核心部門，從而有可能精簡公司架構，使巴菲特的繼任者、波克夏高層阿貝爾 (Greg Abel) 更易於管理。

鑑於兩家公司的規模，可能會受到反壟斷審查，美國房屋服務公司的規模小於 Compass，去年的銷售額為 44 億美元。

Compass (COMP-US) 週五收黑 0.23%，在過去一年飆漲約 156%，目前市值為 50.26 億美元。

與房地產經紀行業的大部分公司一樣，美國房屋服務公司也受到 2024 年待售房屋短缺和房價高企的影響。

美國房屋服務公司在 2023 年淨虧損 1,300 萬美元，2022 年淨虧損 1 億美元，2024 年則虧損 1.07 億美元。

Compass 去年在 GAAP 基礎上也未實現盈利，但公司在第四季業績中表示，在扣除行業集體訴訟和解款前，它產生 1.5 億美元的現金流。

根據波克夏 10-K 年報，美國房屋服務公司旗下有 48 個品牌，在近 820 家經紀門店擁有約 37700 名房地產經紀人。此外，該公司還通過兩大品牌運營約 270 家特許經營商，管理 1400 多家經紀門店，並擁有約 44700 名第三方房地產經紀人。

密切關注波克夏的投資公司 Semper Augustus Investments Group 負責人 Chris Bloomstran 估算，該經紀業務的年銷售額約爲 1250 億美元，該業務隸屬於波克夏旗下的大型公用事業部門—波克夏能源公司。