英特爾任命陳立武為新執行長 盤後股價飆逾11%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-13 05:06

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英特爾 (INTC-US) 週三 (12 日) 盤後表示，已任命前董事陳立武 (Lip-Bu Tan) 為新任執行長，該股聞訊飆升超過 11%。

英特爾最新聲明指出：「董事會已任命陳立武為執行長，該任命自 3 月 18 日起生效。陳立武也將在 2024 年 8 月卸任英特爾董事會成員後重新加入英特爾董事會。」

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對於這項任命，陳立武稱：「我很榮幸能夠加入英特爾擔任執行長。我對這家半導體標誌性企業懷有極大的敬意和欽佩，並且我看到了重塑我們業務的重大機遇，可以更好地服務我們的客戶並為我們的股東創造價值。」

英特爾任命陳立武為新執行長 盤後股價飆逾 11% (圖：shutterstock)

華爾街對此舉表示歡迎，並認為陳立武的任命帶來一定的穩定性。英特爾 (INTC-US) 在週三盤後交易中飆升約 12%，該股在 2024 年下跌了 60%。

TECHnalysis Research 首席分析師 Bob O’Donnell 點評：「陳立武是非常合適的 CEO 人選，不但了解晶片製造和設計的來龍去脈而且人脈很廣。」

Moor Insights & Strategy 首席分析師 Anshel Sag 表示，「英特爾需要他這樣人材帶來穩定性和經驗，這就是為什麼我相信公司可能會堅持他的任命，持續發展代工和產品業務。」

陳立武是電子設計自動化軟體公司益華電腦 (Cadence Design) 前執行長，並且經營一家創投公司。

陳立武最早於 2022 年 9 月加入英特爾董事會，為提振這家美國晶片大廠以恢復過去全球晶片業領導地位。董事會在 2023 年 10 月擴大他的業務管理範圍，授權他監督製造業務，不過，外傳陳立武與高層在轉虧為盈的策略上發生衝突，他最終選擇於 2024 年 8 月請辭董事。