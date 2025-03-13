墨西哥暫不報復美國關稅 薛恩鮑姆等待談判結果

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-13 02:00

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墨西哥延後對美國鋼鐵和鋁材進口徵收關稅採取行動，墨國總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 選擇避免報復，並且兩國正在談判以防止對各種產品和服務徵收關稅。

薛恩鮑姆在周三 (12 日) 表示，她希望等到美國總統決定是否對墨西哥進口徵收 25% 的關稅。這些關稅是美國策略的一部分，旨在迫使鄰國應對非法移民和芬太尼走私的問題，目前針對北美自由貿易協議涵蓋的產品的關稅已經暫停，直到 4 月 2 日才會重新啟動。

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薛恩鮑姆的回應與加拿大形成鮮明對比。加拿大已經宣布對約 210 億美元的美國商品徵收 25% 的反制關稅，此舉是針對美國政府在周三對全球鋼鐵和鋁材進口徵收新關稅的決定。

薛恩鮑姆在每日記者會上表示：「考慮到我們有貿易協議，且墨西哥對美國並未徵收關稅，因此不應該有任何對等的報復性關稅。」她表示將等到 4 月再決定是否對美國商品徵收反制關稅。

墨西哥經濟部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 及其他官員本周已經前往華府討論鋼鐵和鋁材關稅問題。薛恩鮑姆預計會在薛恩鮑姆的記者會上發表講話。