重磅回擊！加拿大對美國商品徵收近21億美元關稅 貿易戰進一步升級

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-12 23:40

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綜合外媒周三 (12 日) 報導，加拿大在美國對鋼鐵和鋁產品徵收全球性關稅後，宣布對價值約 30 億加幣 (約合 20.8 億美元) 的美國商品徵收 25% 的報復性關稅。

這一措施將涵蓋美國的鋼鐵和鋁產品，以及其他消費品如電腦和運動器材。加拿大財政部長勒布朗 (Dominic LeBlanc) 表示，這些新關稅將與美國的徵稅完全對等，實現「同額回擊」(Dollar for Dollar)。新關稅將於紐約時間周四 (13 日) 上午十二點零一分生效。

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據報導，加拿大的報復性關稅將影響約 126 億加幣的鋼鐵產品，30 億加幣的鋁產品，並針對其他商品徵收 142 億加幣的關稅。這些措施的目的是對美國總統川普推動的鋼鐵和鋁關稅進行反制。

除了加拿大，歐盟也對美國鋼鋁關稅進行報復，對價值達到 283 億美元的美國商品徵收關稅。

加拿大外交部長趙美蘭 (Melanie Joly) 批評美國的關稅政策「毫無正當理由且無理」(Unjustified and Unjustifiable)，並強調將在即將召開的七國集團 (G7) 外長會議中向美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 提出這一問題。趙美蘭表示：「我們必須反擊這種無稽之談。」

作為報復，上周加拿大政府已經對價值約 30 億加幣的美國商品徵收關稅，涵蓋了數百種消費品，如酒精飲料、化妝品和花生醬等。此次措施則更加深入，徵收了更多鋼鐵和鋁產品的關稅。

在此貿易爭端升級之際，加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 正準備將政權交給新總理卡尼 (Mark Carney)，卡尼在上周日的自由黨 (Liberal Party) 黨魁選舉中勝出，並將於本周宣誓成為新總理。