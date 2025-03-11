股市暴跌之際「木頭姐」逆勢操作 大舉抄底科技股

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-11 17:20

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美股本次科技股的拋售潮，主要源於市場對美國經濟前景的不確定性，專家預測美國經濟可能面臨新一輪衰退，包括特斯拉在內的「七巨頭」股票，在單日之內市值蒸發了高達 7800 億美元。

然而，伍德卻對後市持有不同看法，她預測美國將在今年下半年迎來「通縮繁榮」，並認為當前的市場動盪僅是「滾動衰退」的最後階段。伍德相信，這樣的轉變將為美國政府和聯準會帶來更大的政策靈活性。

具體來看，伍德旗下的方舟創新 ETF(ARKK-US) 和方舟自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US)，周一共計斥資 1762 萬美元買入特斯拉股票。特斯拉股價在周一暴跌 15.4%，創下自 2020 年 9 月以來最大單日跌幅，年初至今股價已下跌近 45%。

特斯拉股價下跌的原因包括來自中國本土電動汽車製造商的競爭加劇，以及消費者對執行長伊隆 · 馬斯克 (Elon Musk) 政治立場的反感。

對於大數據分析和人工智慧公司 Palantir，伍德同樣表示樂觀。ARKK 和方舟金融科技創新 ETF(ARKF-US) 共計投入 1163 萬美元增持 Palantir 股票。儘管 Palantir 股價在 3 月 10 日下跌了 10.1%，但其過去一年的漲幅仍然超過 201%。投資者擔憂的因素包括潛在的國防預算削減以及公司內部人士的大量股票拋售。