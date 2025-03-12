欣巴巴去年EPS 6.55元 擬配息6.5元 殖利率達6.21%

建商欣巴巴 (9906-TW)2024 年全年營收 43.75 億元創新高，今 (12) 日並公布最新獲利及股利配發資訊，欣巴巴 2024 年全年稅後純益達 5.72 億元，每股純益 6.55 元，董事會通過以盈餘加上資本公積配發每股現金 6.5 元，盈餘配發率達 99.23%。