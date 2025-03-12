search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

欣巴巴去年EPS 6.55元 擬配息6.5元 殖利率達6.21%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-12 12:29

cover image of news article
欣巴巴去年EPS 6.55元 擬配息6.5元 殖利率達6.21%。(鉅亨網記者張欽發攝)

建商欣巴巴 (9906-TW)2024 年全年營收 43.75 億元創新高，今 (12) 日並公布最新獲利及股利配發資訊，欣巴巴 2024 年全年稅後純益達 5.72 億元，每股純益 6.55 元，董事會通過以盈餘加上資本公積配發每股現金 6.5 元，盈餘配發率達 99.23%。

欣巴巴 2024 年營收 43.75 億元，創新高，毛利率 30.45%，年增 1.49 個百分點，稅後純益達 5.72 億元，創新高，年增 9.9%，每股純益達 6.55 元。


欣巴巴董事會今天決議擬以盈餘配發每股現金 5.69597330 元，加上由資本公積配發每股現金 0.80402670 元，合計約 6.5 元，以欣巴巴今天成交均價 104.58 元計算，現金殖利率 6.21%。

2025 年欣巴巴預估有台南「進士樓」、屏東「幸福欣印象」兩案總銷約 40 億元可完工。

2025 年欣巴巴將在台南市心鄭子寮重劃區推出單案總銷 150 億元「欣府城 3 期」，高市豪宅聚落農 16 推出面凹子底森林公園首排「欣都星」，漢神巨蛋商圈推出綠園道首排龍華案，這三案總銷 330 億元。

文章標籤

欣巴巴營收配息

相關行情

台股首頁我要存股
欣巴巴109.54.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

偏弱
欣巴巴

84.21%

勝率

#極短線強勢

偏弱
欣巴巴

84.21%

勝率

延伸閱讀


Empty