北士科園區帶動熱潮 北投區去年擠進北市不動產交易量前五名

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-10 18:37

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根據實價登錄資料，台北市北投區去年是北市各區不動產轉移棟數交易量前五名，年增率甚至是這五區居冠。鄉林不動產研究室表示，因為北士科磁吸大量高科技就業人口，房市需求明顯升溫，尤其是捷運淡水線的明德、石牌捷運站鄰近的行情水漲船高，最新預售建案甚至出現每坪 130 萬元的高價。

而捷運沿線奇岩、北投及復興崗各站周邊，因交通便利、生活機能完善、環境清幽，更是科技新貴與自住客層追捧的購屋熱區。

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根據台北市地政局統計，2024 年全年北市建物買賣移轉戶數達 2 萬 9930 戶，年增率 12%，北投居前五大交易熱區第四名，且建物交易戶數 年增 17.6%，更是位居前五區之冠，可見房市熱度快速升溫。

鄉林不動產研究室指出，北投可以擠進台北市的前五大交易熱區，主要是因為佔地 94.38 公頃的北士科，周邊就涵蓋士林區芝山及北投區明德、石牌三個捷運站，北市府甚至為了因應交通需求，光是在明德捷運站開了 3 個捷運站出口，加上文林北路跟明德路公車路線密集，快速往返台北市區，交通機能便利。

鄉林不動產研究室指出，北投區的環境可說是鬧中取靜又不失便利性，不少退休族群選為購屋區段。然而，隨著北士科園區的發展，持續吸引數位、新興產業進駐，逐漸晉身科技新貴的置產首選，相較內湖、南港等科技產業聚集區，北投房市仍具價格優勢，開發商看好家戶成長與房市增值潛力，紛紛搶進布局。北投的平均單價由過去的每坪 60 萬元至 70 萬元、上漲至目前 80 萬元至 100 萬元，漲幅 3-4 成，房價補漲態勢明顯。

近一年來明德站附近新案，像是達麗河藴、樺輝沐畇、遠雄泱玥、士科大院等每坪成交價站穩 110 萬元；石牌捷運站附近建案力麒天沐、全陽柏悅、岳泰明德每坪成交價格也來到 85 至 100 萬元。

至於北投捷運站和奇岩捷運站新建案，目前每坪房價約 82-95 萬元，尤其北投捷運站為淡水信義線與新北投支線的交會點，可快速連接台北市中心、士林、天母等地，透過大業路可以快速銜接洲美快速道路；值得關注還有復興崗捷運站生活圈，同樣具備交通優勢、目前銷售中的建案，如馥新綻、樹山丘 1 等每坪成交房價差不多在 75-85 萬元，房價基期低的優勢成為科技族群考量的重要因素。