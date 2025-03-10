〈房產〉水岸景觀宅水吃香 淡水這豪宅睽違五年再現6字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-10 11:17

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實價登錄，淡水知名豪宅「大隱豐盈海」睽違 3 年，再度出現破億元的交易，去年 10 月交易中樓層戶，總價 1.15 億元，共 201.62 坪，拆除車位後單價約 63.8 萬元，也是睽違五年再現 6 字頭行情。前屋主預售 1 億 1365 萬購入，帳面僅增值 135 萬，扣除相關交易成本，並不算賺。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，淡水的豪宅大多集中在紅樹林一帶，以享河岸美景吸引豪客，動輒規劃兩百坪大空間，總價和裝潢門檻都高，入手的屋主多半規劃為景觀度假宅，或對區域有地緣關係的客層，通常較需要靜待有緣人和有心人，因此淡水豪宅交易頻率和價格，都較難有大突破。

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台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2024 年新北市總價破億元的豪宅交易狀況，總共僅 13 件，比起 2023 年的 21 件少，各區交易以板橋區有 6 件最多，其次是新莊區 4 件，淡水和蘆洲區則分別有 2 件、1 件。其中板橋「馥華雲鼎」去年 1 億 3188 萬元售出，比起 2017 年取得價格 1 億 880 萬，七年間帳面增值 2388 萬，成為去年新北最賺錢的億元宅；另外「謙岳」也有兩筆交易，持有十年分別增值 875、1016 萬。

台灣房屋板橋加盟店店東賴玉枝指出，新板特區一直都是大坪數豪宅推案聚落，且開發已趨飽和，少有新推建案，近年預售豪宅像是「三輝白昀」、「勝輝一邸」都出現單價破百萬的交易，而去年正值房市大好之際，也讓新板特區的房價再一波上揚，帶動板橋中古豪宅能見度，雖然高總價大坪數豪宅交易趨緩，但是新板特區的綜合機能強，房價相對穩定，長期持有漲多賠少。