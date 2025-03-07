〈房產〉去年Q4房貸量季減達25% 利率創2009年金融海嘯後新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-07 17:05

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根據聯徵中心統計資料顯示，2024 年第四季全台的房貸件數剩下 4.57 萬件，季減達 25%，申請房貸平均金額則是連三季突破 1000 萬元，但未再創新高，不過受到央行管控房貸影響，整體房貸市場資金偏緊且銀行也以價制量，平均的房貸利率 2.28% 則是寫下聯徵揭露資料以來的單季新高，也是金融海嘯後的房貸利率新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第三季因為許多銀行的放款水位飆高，再加上央行第七波的選擇性信用管制措施上路，整體銀行房貸資金開始吃緊，加上央行也調高存準率，銀行開始陸續拉高房貸利率水準，因此統計發現去年第四季的房貸平均利率持續攀升，已經拉高到 2.28%，寫下 2009 年以來單季新高。

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聯徵中心最新統計顯示，2024 年第二季與第三季房貸的新增樣本數量都超過 6 萬件，反應市場交易熱絡，房貸數量大增，不過第四季的房貸新增樣本剩下 4.57 萬件，量縮達 25%，平均房價也從上季的 1437 萬元，減少至 1393 萬元，但購屋的建物面積也少了 0.6 坪，至於房貸利率則持續攀升，去年第四季的房貸利率 2.28% 則是寫下 2009 年以來的單季新高。

至於平均房貸部分，已經連續三季國人新增房貸平均金額都達到 1000 萬元之上，主要還是因為房價快速走揚，國人只能拉長房貸年限，想辦法多申請一些房貸金額，而千萬房貸也符合新青安的貸款條件。