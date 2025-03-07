盤前飆逾18%！獲利遠超預期 GAP執行長：將努力延續當前表現 每小時都在緊盯川普關稅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-07 17:30

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美國平價服飾零售商 GAP 執行長 Richard Dickson 周四 (6 日) 說，每個小時都在監測川普關稅政策發展，並指該公司只有不到一成產品來自中國，不到 1% 產品來自加拿大和墨西哥。該公司當天扭轉了零售商本周業績普遍不佳趨勢，獲利超出預期，即使中國等主要採購地區受關稅影響，但 GAP 全年財測目標符合市場預期。

GAP 認為，基於目前的關稅，該公司利潤率將受到「很小」的影響，Dickson 亦指出，過去幾年裡已經加強自身供應鏈，將繼續使產品製造足跡多樣化，確保敏捷性，並做出相應的反應。

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Dickson 還說，「我們的市占率數據顯示，我們正在做正確的事情」，並稱今年雖是艱難的一年，但 GAP 旗下四個品牌的市占率都在增加，在服裝業下滑的背景下展現了 GAP 的實力。

除了同名品牌外，GAP 還擁有 Old Navy、Banana Republic 和 Athleta。

曾在美泰兒任職的 Dickson 也指出，GAP 一直在研究消費者，並稱市占率成長主要由低收入群體推動，其中 Old Navy 表現尤為突出。此外，在中高所得群體中的市占率也大幅成長，同名品牌 GAP 表現尤為亮眼。

他還說：「我們將努力延續現有動能。關稅與成本投入，這些都是做生意的日常。」

Evercore 分析師 Michael Binetti 說：「GAP 似乎正憑藉更好的產品和行銷進入更高的成長軌道。我們認為，隨著天氣好轉，Old Navy 將重現其大幅加速增長的歷史。我們相信 Athleta 也將加速，因為短暫的利潤表阻力消失，品牌執行長 Chris Blakeslee 將展現過去 18 個月一直在進行的品牌轉型。幾個月內，GAP 可能會成為軟生產線零售領域同店銷售額加速成長的範例之一，其投資組合中的多個品牌將為每股獲利 (EPS) 的修正做出貢獻。」

GAP 在美股周四盤後公佈去年第四季財報，獲利遠遠超出預期，激勵盤後股價上漲逾 17%。

在第四財季裡，GAP 凈利年增 11% 至 2.1 億美元，每股獲利 54 美分，遠高於預期的 37 美分，營收則年減約 3% 至 41.5 億美元，高於預期的 40.7 億美元，同店銷售額則成長 3%，高於市場預期的 1%。