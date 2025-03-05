美商務部長：川普考慮調整加墨兩國關稅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-03-05 07:33

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《福克斯新聞》週二 (4 日) 專訪美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick)，盧特尼克透露，美國總統川普可能最早於週三向墨西哥和加拿大伸出橄欖枝，調整對兩國加徵的新關稅。

川普週一宣布，週二起對墨西哥和加拿大商品課徵 25% 關稅，還指出跟兩國已無協商談判的空間，不過有報導顯示，談判空間似乎還是存在的。

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盧特尼克週二接受外媒訪問時稱：「墨西哥和加拿大週二一整天都在與美方通電話，川普也在聽取這些意見，因為你知道他非常、非常公平、非常通情達理。」

盧特尼克認為：「他 (川普) 會和他們達成某種解決方案，這不會是暫停 (實施關稅)，不會有任何暫停之類的事情，但我認為他會想出辦法，即對方做更多，我方會以某種方式與達成妥協，我們可能會在明天 (週三) 宣布結果。」

美商務部長透露：川普考慮調整加墨兩國關稅 (圖片：shutterstock)

他補充說，潛在的關稅妥協協議可能包括至少部分削減川普對墨西哥和加拿大進口商品徵收的 25% 的新關稅。

盧特尼克稱，對墨西哥和加拿大的關稅預計不會完全取消，但可能反映川普第一任期內談判達成的《美墨加協定》的條款。

盧特尼克說：「如果遵守這些規則，那麼川普總統正考慮給予調整。如果沒有遵守這些規則，那麼就必須支付關稅。」

盧特尼克發表上述言論之際，加拿大、墨西哥都表示將回擊川普加徵的新關稅。

加拿大總理杜魯道週二稍早宣布對價值約 300 億加元的美國產品徵收 25% 的報復性關稅，包括柳橙汁、花生醬和咖啡，至於對剩餘的 1250 億加元產品關稅則將在 21 天後生效。墨西哥決定不立即採取報復行動，但表示將在週日公布具體細節。

杜魯道隨後發表演說，抨擊美國對最親密的朋友加拿大發動貿易戰，怒轟川普關稅愚蠢，川普隨後發文警告，他的政府將對加拿大「同等幅度」提高關稅。

投資人擔心川普的激進政策將引發一場嚴重的貿易戰，這已促使美股週二再度狂瀉，標準普爾 500 指數抹去大選後的漲幅。道瓊指數跌超 670 點，兩個交易日累計跌幅逾 1,300 點。