〈房產〉房價開始修正 房仲：台北、新竹、台中大樓房價指數跌幅逾3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-05 11:02

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根據實價登錄資料所編製的 2024 年第四季「政大永慶七都大樓房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐。數據顯示，七都僅剩台南市的大樓房價指數相對持平，其餘六都指數均見下跌。

其中又以新竹縣市單季下跌 3.4% 最多。比較雙北地區的公寓產品房價指數變化，雙北地區公寓於 2024 年第四季指數跌幅擴大，單季跌幅超過 4%。

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觀察 2024 年第四 季全台七大都會區的大樓房價指數變化，與第三季相比，除台南持平 0.5% 外，其餘六都大樓房價指數均下跌，跌幅介於 2- 3.4% 之間。新竹以季跌幅 3.4% 最多，台北以 3.1% 的跌幅居次。台中、高雄分別也有 3.0% 與 2.6% 的跌幅，桃園、新北跌幅約落在 2% 上下。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，在去年第四季，全台房市受銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫。在這樣的市場氛圍下，部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度的降價才能脫手，在價格上更願意讓利成交，使「政大永慶七都大樓房價指數」幾乎都已開始反轉。

至於新竹縣市，為 2024 年第四季大樓房價指數跌幅最大的都會區。郭翰指出，新竹縣市受惠於科學園區效益，加上當地新增供給有限，因此地段好且保值性高的大樓房價水漲船高。不過，剛性需求強勁的新竹縣市仍不敵銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的衝擊，當地房市熱度降溫，使近年來漲多的房價亦開始反轉，大樓房價指數也有所修正。

至於雙北地區的大樓和公寓指數，2024 年第四季都 均下跌。其中，雙北地區公寓指數減幅從 2024 年第二季至第四季逐季擴大。台北市和新北市公寓 2024 年第四季房價指數與第三相比，減幅都擴大至 4.4%。