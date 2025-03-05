〈房產〉店面+廣告效應帶動 西門町店租實價每坪近3萬新高紀錄

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-05 16:59

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根據最新實價租金揭露資料，西門町又出現高價的店面租賃紀錄，其中位於捷運站出口旁的角間店面，店租月租 91 萬元，外牆則作為廣告使用，由於外牆廣告吸睛加上店面位處西門町精華區段，實價揭露單坪租金高達每坪 2.97 萬元，是西門町實登的單坪新高價。

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最新實價揭露資料顯示，西門町成都路 15 號，揭露一筆實價租金紀錄，去年 10 月訂約月租 91 萬元，單坪租金達 2.97 萬元，其中租金總額含稅、健保補充保費、含增建或未登記建物與外牆作為廣告使用，而該藥妝店面去年底才重新改裝開幕，因應觀光商機打造成旗艦店，並看好國際旅客的商機，將來台必買商品與伴手禮陳列一樓銷售。