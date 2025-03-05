〈房產〉店面+廣告效應帶動 西門町店租實價每坪近3萬新高紀錄
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-05 16:59
根據最新實價租金揭露資料，西門町又出現高價的店面租賃紀錄，其中位於捷運站出口旁的角間店面，店租月租 91 萬元，外牆則作為廣告使用，由於外牆廣告吸睛加上店面位處西門町精華區段，實價揭露單坪租金高達每坪 2.97 萬元，是西門町實登的單坪新高價。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市西門町經歷疫情重創後，隨全台消費復甦與國外部分觀光回籠帶動，西門町又是全台知名的觀光商圈，復甦的腳步特別快，現在西門町已經沒有空置問題，不見得找得到好的點位開店，疫情後復甦比較明顯的業種以服飾店、餐飲業最常見。
最新實價揭露資料顯示，西門町成都路 15 號，揭露一筆實價租金紀錄，去年 10 月訂約月租 91 萬元，單坪租金達 2.97 萬元，其中租金總額含稅、健保補充保費、含增建或未登記建物與外牆作為廣告使用，而該藥妝店面去年底才重新改裝開幕，因應觀光商機打造成旗艦店，並看好國際旅客的商機，將來台必買商品與伴手禮陳列一樓銷售。
同時，據北市觀光傳播局統計，2024 年截至 8 月，各主要觀光遊憩據點的總遊客人次已達 6922 萬人次，年增 76%，其中最受海內外遊客歡迎的前五大熱門景點依序為西門町商圈 2,021 萬人次、台北 101 有 809 萬人次、松山文創園區 628 萬人次、陽明公園 451 萬人次及西門紅樓 303 萬人次。
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