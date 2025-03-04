〈房產〉台積電加碼赴美投資 看全台半導體概念房價這兩地漲幅最高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-04 15:37

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美國總統川普有意加碼引進台灣半導體大廠台積電 (2330-TW) 投資，使相關議題在全球發燒，房仲業者引用實價登錄數據，全台有半導體龍頭進駐區域周邊行政區，2024 年平均成交單價以新竹縣寶山鄉漲幅達 1.2 倍最高，嘉義縣朴子市上漲 95% 居次。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，半導體產業被視為「護國神山」，不僅為經濟火車頭，也為區域帶來科技人才紅利，致使區域增添不少房市議題。

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住商機構根據實價登錄資料，盤整有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度平均成交單價。統計顯示，寶山鄉 2024 年平均成交單價約達 29.8 萬元，與 2020 年相比房價飆漲 1.2 倍，漲勢冠居各行政區；相對而言，同樣鄰近新竹科技園區的新竹市，2024 年平均成交單價約 38 萬元，相對 2020 年漲勢 52.6%，雖漲勢亦頗為驚人，但漲幅不及寶山鄉一半。

賴志昶分析，新竹市區開發較早期，區域內供給欠缺新案，且由於蛋黃區機能性較佳，房價基期高，因此雖歷經疫情後後房市多頭，漲勢仍稍嫌落後於新竹縣鄰近竹科園區的其他鄉鎮市；至於寶山鄉過去屬竹科生活圈的蛋白區，鮮少吸引建商進駐，惟近年來由於竹科周邊開發日趨飽和，致使開發商推案往蛋白區外擴，本身具有鄰近園區優勢的寶山鄉，成為建商推案重中之重，因此近年來房價漲勢是有目共睹。

另觀察數據，鄰近南部科學園區嘉義園區的嘉義縣朴子市，去年區域成交單價亦達 19.7 萬元，相較 2020 年漲幅高達 95%，漲勢位居各行政區的亞軍。住商不動產嘉義縣府高鐵加盟店店東張馨予表示，近期受半導體龍頭進駐帶動，區域前景頗受看好，目前若為橫跨太保與朴子的縣治特區、太保嘉義高鐵特區周邊，都是嘉義縣房市一級熱區，地區預售成交單價已站穩 3 字頭，由於區域有產業人口紅利加持，因此市場買盤除在地換屋、首購需求，也吸引不少外縣市人置產。

至於為何朴子漲勢會勝過有高鐵站所在的太保，張馨予指出，主要是目前高鐵特區周邊重劃區氛圍仍較為濃厚，若以機能性而言，以縣治特區較鄰近市中心，區域機能性較有保障，因此價位具支撐力道。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，由竹科帶動新竹房市發展的成績斐然，因此全台開發商無不將半導體產業視為「房市光明燈」，只要有半導體龍頭所到之處，都會吸引建商大舉推案，周邊也形成交易熱區，致使產業周邊的蛋白鄉鎮房價直線飆升。