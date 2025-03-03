〈房產〉房市交易仍受政策影響 六都前2月買賣移轉量年減幅達25%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-03-03 18:39

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全台六大都會區今 (3) 日公布 2025 年 2 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 5591 棟，月增 9.5%，年增 5.4%，累計 1-2 月整體交易量為 2 萬 9824 棟，年減 25.1%。其中在台南的 2 月移轉 1258 棟，更創下近 72 個月以來的單月新低。

同時觀察歷年交易量發現，台南市今年 1-2 月建物買賣移轉棟數創近 8 年新低。

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2025 年 2 月六都建物買賣移轉棟數月增 9.5%，其中，僅台中市與台南市交易量減少，分別月減 1.5% 與 8.8%，其餘四都交易量表現均成長，台北市月增 15.4%，新北市月增 24.7%，桃園市月增 10.1%，高雄市月增 12.4%。

2 月六都建物買賣移轉棟數與 2024 年 2 月相比，六都交易量年增 5.4%，但各都會區增減互見，其中台北市年增 8.4%，新北市年減 1.7%，桃園市年增 12.3%，台中市年增 15.8%，台南市年減 15.7%，高雄市年增 7.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，進一步觀察今年前二月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 29,824 棟，較去年同期年減 25.1%，顯示今年房市交易熱度不若以往，市場仍存在觀望氣氛。其中台北市年減 24.9%，新北市年減 31.6%，桃園市年減 17.4%，台中市年減 20.7%，台南市年減 33.6%，高雄市年減 24.6%；另觀察歷年交易量發現，台南市今年 1-2 月建物買賣移轉棟數創近 8 年新低。

陳金萍指出，2025 年全球政經局勢不確定性高，而國內銀行房貸緊縮雖略有緩解，但第七波選擇性信用管制持續的狀況下，市場交易熱度已不若去年熱絡，加上政府打炒房政策逐漸獲得成效，投機買盤退出市場，反而增加自住、長期投資、置產族群進場的機會，目前房市也的確是自用、長期置產當道，讓房市回歸正常供需基本面，

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，前兩月的建物買賣移轉棟數可能反應去年 12 月左右的交易，當時房市正處於房貸緊縮的狀況，一二手市場都出現交易量縮的市況，因此之後的移轉登記也呈現衰退，預估由於去年上半年都是房市旺季，未來幾個月的建物買賣移轉棟數，呈現年減的機率較高。

曾敬德指出，由於市場交易量已經明顯量縮，民眾看漲房市的信心也漸趨理性，房市已經回歸自用當道的市場，預料後面政策不至於再出重手，而現在房貸狀況雖仍偏向緊縮，不過房貸申貸撥款的確定度較高，若股市沒有太大波動，則房市可能呈現量縮盤整格局，但的確現在不可預期的外在因素的確風險越來越高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2 月份都會區整體量能年月雙增，關鍵在於今年 1 月、去年 2 月均有年節長假因素，比較基期偏低所致；撇除春節因素，將前兩個月合併來看，都會區整體較去年同期明顯縮減逾 2 成，主要是去年上半年房市處於景氣熱絡的上升期，但今年首季受打炒房及股市盤整影響，加上新青安熱潮逐漸退卻，建商購地的步調也有放緩跡象，因此整體市場呈現保守觀望，使今年初的買賣移轉表現低調。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，1、2 月適逢連假眾多，工作日大減，加上今年房市受景氣衝擊，致使交易量較顯頹勢，年後六大都會區市場氛圍仍頗不明朗。