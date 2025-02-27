〈房產〉春節後買氣緩步回溫 但前2月仍呈衰退 房貸排撥略改善

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-27 16:36

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在政策不利房市交易的情況下，房仲業統計全台門市交易表現，1、2 月房市交易量表現持平，但累計 1-2 月的交易量跟去年同期相比，年減幅度在 2-3 成，今年由於已經進入自用當道市場，自住客農曆年後回籠速度較緩，不過 2 月下旬房市交易有回歸正常的跡象。

永慶房屋統計，2024 年 2 月全台房市交易量較 1 月量增 4%。根據永慶房產集團統計：與 1 月相比，台北月減 2%，新北與桃園均與 1 月持平，新竹縣市月增 7%，台中量增 12%，表現相對亮眼，台南與高雄則分別月增 7% 與月減 1%。

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永慶房屋指出，若與去年 2 月同期相比，全台房市交易量減少 21%，台北年減 25%，新北量縮 28%，桃園年減 20%，新竹縣市年減 24%，台中量縮 17%，台南微減 1%，高雄則量縮 30%。

若排除春節因素影響，將 1、2 月合併觀察，陳金萍指出，統計 1-2 月全台交易量較去年同期減少 31%，台南量縮 22% 最少，其餘六大都會區量縮幅度均逾 3 成。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，央行第七波管制到現在已經 5 個月時間，市場逐漸消化政策利空，不過政策已經讓市場轉變為自用當道，觀察房貸政策雖然沒有改變，但近期房貸市場也逐漸找到新的秩序，雖然地板利率已經回不去，不過現在申請房貸比較能確定甚麼時候可以撥款，減少民眾購屋時的房貸焦慮。

若以區域來看，雖然六都交易都呈現年減表現，但前兩月雙北表現反而較為穩定，反觀房價漲多的桃園、新竹、台中、高雄交易量衰退幅度比雙北大，曾敬德表示，現在進入自用當道市場，自用客精挑細選，對於房價漲太快、漲太多的區域，難免心態上買起來也會怕怕的，可能考慮的時間也會拉長。

曾敬德表示，今年農曆年後房市雖然回溫速度明顯比去年慢，但 2 月下旬房市交易明顯動起來，一手市場慢慢聽到有些個案也出現順銷的買氣，不過近期股市走勢不明朗，可以先觀察 329 檔期的交易狀況。

住商機構統計 1、2 月相加的門市交易量也比起去年同期減少 31.6%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，過去每年 12 月底會有一批資產布局和因應農曆新年的購屋潮，排擠到新年度的一二月，加上目前市場氛圍充滿不確定性，價格下行也成為趨勢，影響所及讓 2025 年開春前兩個月的房市表現疲軟，至於民眾關心的打房效應如何，由於 2 月份僅有 28 天，恐怕也要等到 3 月交易狀況才能比較明朗。

中信房屋 1-2 月全台年減 23.6%。對此，中信房屋總經理張世宗指出，去年初因有新青安利多的挹注，房市急速升溫，墊高了統計基期，而現在房市已逐漸回歸理性，且以自住需求為成交主力，交易量出現回落實屬必然。

張世宗指出，年節已過，近期民眾看屋意願有所回溫，帶動 2 月房市交易量小幅成長。然而，從區域表現來看，台北市與高雄市卻仍呈現月減的情況，關鍵就在於「價格」。台北市是高總價地區，屋主普遍財力雄厚，對價格較為堅持，但現階段買方的追價意願並不高，由於買賣雙方價格認知存在落差，交易量自然難有起色。至於高雄，之前雖然受惠於科技題材與建設題材等利多因素加持，區域短線房價漲勢驚人，但現在市況還不明朗，自住客群出價較為保守，使得無論是新建案還是中古屋，來客量與成交量都未見明顯回升，顯示買方對於追高仍持觀望態度。