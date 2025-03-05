阻礙OpenAI營利化失利！美地院駁回馬斯克初步禁令請求

鉅亨網編譯許家華 2025-03-05 10:06

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《路透社》報導，美國加州奧克蘭地區法官周二 (4 日) 駁回馬斯克請求對 OpenAI 的初步禁令。承審法官 Yvonne Gonzalez Rogers 表示，她準備今年稍晚會加快審理 OpecAI 的轉型案件。

馬斯克 (Elon Musk) 日前在訴訟中要求聯邦法院阻止 OpenAI 尋求「非法」轉型為營利性企業，並表示迫切需要暫停這家 ChatGPT 製造商加速的主導地位，以保護自己的人工智慧新創公司以及公眾。

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去年 2 月，馬斯克提起訴訟，稱其在為 OpenAI 的創立提供資金等支持時，與該公司兩名共同創辦人曾有協議，OpenAI 應為「非營利組織」，但 OpenAI 違背了創始目標和使命，轉而追求利潤。

去年 6 月，馬斯克撤回這項訴訟，8 月又重新起訴。 11 月，馬斯克對 OpenAI 提起的訴訟再升級，指控 OpenAI 試圖壟斷生成式人工智慧市場，也將 OpenAI 的最大金主微軟 (MSFT-US) 列為被告，並向法院要求爭訟期間禁止 OpenAI 重組。