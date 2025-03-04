AI雲端供應商CoreWeave準備IPO上市

鉅亨網編譯許家華 2025-03-04 10:34

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在其週一發布的 IPO 招股說明書中，CoreWeave 預計 2024 年的營收將成長超過 700%，達到 19.2 億美元。儘管如此，該公司在同年錄得淨虧損達到 8.634 億美元。 2024 年，約 77% 的營收來自兩位客戶，其中 62% 來自微軟。 CoreWeave 有超過 150 億美元的合約尚未履行。

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在第四季度，CoreWeave 的營收達到 7.474 億美元，毛利率約為 76%。儘管該公司錄得 1.127 億美元的營業收入，但由於利息支出，最終淨虧損為 5,140 萬美元。年末時，CoreWeave 的債務接近 80 億美元。

CoreWeave 最初名為 Atlantic Crypto，成立於 2017 年，起初專注於以太坊加密貨幣的挖礦基礎設施。隨著數字貨幣價格的下跌，該公司購買了更多的圖形處理單元（GPU），並將名稱改為 CoreWeave，逐漸專注於圖形渲染和人工智慧。

CoreWeave 共同創始人兼執行長 Michael Intrator 在 2021 年曾表示，傳統雲服務提供商在靈活性和價格方面的不足，導致依賴 GPU 加速的企業面臨挑戰。CoreWeave 則試圖通過提供更多計算選項和更具競爭力的價格來解決這些問題。

在此次發行之前，Intrator 控制著約 38% 的投票權，對沖基金 Magnetar 控制 7%，而輝達則擁有 1%。

截至 2024 年底，CoreWeave 擁有 32 個數據中心，安裝了超過 25 萬個輝達 GPU，絕大多數使用的是上一代的 Hopper 架構。

輝達的 Blackwell GPU 在 11 月已經全面投產。去年，埃隆 · 馬斯克的初創公司 xAI 迅速在田納西州建立了一個數據中心集群，安裝了 10 萬個輝達 GPU。運行滿是 GPU 的數據中心需要相當大的能源，CoreWeave 目前活躍的電力需求為 360 兆瓦，總共契約的電力需求達到 1.3 吉瓦。

摩根士丹利是此次發行的主承銷商，並得到摩根大通和高盛的協助。

CoreWeave 將在科技發行歷史上較為冷清的時期嘗試進入公開市場。去年 12 月，雲端軟體供應商 ServiceTitan 進入市場，這是自 Rubrik 於 4 月首次亮相以來的第一個重大風險資本支持的科技 IPO。在此之前的上個月，Reddit 也在紐約證券交易所上市。自 2021 年底以來，由於利率上升和通膨飆升，投資者已經不再青睞風險資產，因此美國市場上並沒有太多其他值得注意的科技 IPO。

在 AI 基礎設施市場中，另一個引人關注的名字是 Cerebras。這家晶片製造商在 9 月提交了上市申請，但由於美國財政部外國投資委員會（CFIUS）的審查，進程放慢。

CoreWeave 在 OpenAI 於 2022 年底發布 ChatGPT 後迅速走紅，因為該公司能夠迅速向需要的企業提供 GPU。微軟的 Azure 雲端單位為 OpenAI 提供計算能力，並於 2023 年開始與 CoreWeave 合作以滿足 OpenAI 的需求。

微軟執行長薩提亞 · 納德拉表示：「2022 年 11 月發生的事情就像是一道閃電，讓我們不得不趕上。我們不再擔心太多的低效。」納德拉將 GPU 雲租賃描述為一次性事件，並表示微軟不再缺乏晶片。然而，最近他也曾表示微軟仍在大量建設和租賃，並將在 2027 年和 2028 年繼續進行租賃。

1 月，當 OpenAI 宣布與 Arm(ARM-US)和甲骨文 (ORCL-US) 合作的 5000 億美元 Stargate 數據中心基礎設施項目時，微軟則表示，今後每當 CoreWeave 想要新增產能時，微軟將擁有優先拒絕權。

此前，微軟是 OpenAI 的獨家雲服務提供商。除了成為 CoreWeave 的主要客戶外，微軟還是其競爭對手，競爭者包括亞馬遜、谷歌、甲骨文以及 Crusoe 和 Lambda 等較小的供應商。