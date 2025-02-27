雲端業務收入占比高過阿里巴巴！高盛上調陸三大電信商股價目標 因受惠三件事

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-27 11:40

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高盛最新表示，中國三大電信商正悄然成為中國 AI 大潮下的核心受益者，因他們除直接參與雲端運算業務外，還透過為其他雲端公司如阿里巴巴提供基礎設施服務間接參加 AI 盛宴。該投行也因此將三大電信商未來 12 個月目標價上調 8% 至 14%。

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目前，投資人普遍擔心電信商雲端業務獲利能力較低恐拖累獲利表現，但高盛分析師認為，電信營運商的雲端業務比其他雲端公司具有明顯的成本優勢。

首先，在 IDC 方面，這些電信營運商建有自己的 IDC，不依賴外部 IDC 服務提供者，甚至為阿里巴巴等其他雲端公司提供 IDC 服務，使其雲業務的 IDC 開支較低。

其次，這些營運商的雲端業務頻寬成本大幅低於其他雲公司，因前者使用自有網路基礎設施，而其他雲端企業需要向營運商支付連接不同數據中心的頻寬和專網費用。以青雲科技為例，該公司數據中心成本如機櫃、頻寬等等占自家總成本的 50% 至 60%。

此外，高盛還認為，國企特徵能使中國移動、中國電信和中國聯通三大營運商首先受益於政府 Deepseek 部署大潮。

過去兩周，中國三大電信商已開始説明重要客戶部署 Deepseek 模型。中國移動支持中國石油部署全棧 Deepseek 模型，中國電信為中國石化提供同樣服務，中國聯通則與佛山市工業和資訊化局合作。

更重要的是，中國國務院國有資產監督管理委員會 (國資委) 上周五 (21 日) 推出 AI + 行動計畫，鼓勵中國國有企業加速 AI 發展和商業化應用。

高盛指出，政府相關客戶約占電信營運商雲端收入的 30%，因此政府機構和國企部署 AI/Deepseek 對電信營運商是明顯利多。

儘管今年來中國移動、中國電信和中國聯通在港股分別上漲 4%、27% 和 36%，但高盛認為當前估值水準仍不高，企業價值倍數 (EV/EBITDA) 和本益比僅處於歷史平均水準。