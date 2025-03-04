「大多頭」倒戈？高盛警告：美國經濟疲弱 美股短期恐漲不動了

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-04 13:40

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高盛首席美股策略師 David Kostin 在報告中指出，上周隨著標普 500 指數一度回吐了 2025 年的漲幅，投資者對這一指數的曝險下調，但撤離的程度，還不足以引發「持倉低迷導致的戰術上行」。

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今年以來，由於對科技巨頭估值過高的擔憂，美股一直步履蹣跚。投資者也質疑川普的「美國優先政策」，是否可能加劇通貨膨脹，並導致美國經濟增長放緩。

截至目前，標普 500 指數今年累計下跌 0.54%，表現反而不如全球其他市場，不包括美國的 MSCI 全球指數同時間已上漲 5%。

Kostin 表示，「要想完全扭轉近期美股的疲軟，需要美國經濟增長前景出現改善」，同時他將全年獲利增長的預期從 11% 下調至 9%。

最近發布的一系列美國經濟數據顯示，通膨再次抬頭，經濟活動放緩，引發了人們對這個全球最大經濟體可能陷入「停滯性通膨」的擔憂。

上周五公布的數據顯示，美國 1 月份消費者支出降幅創下近 4 年來最大。美國人對經濟前景的悲觀情緒日益加深之際，亞特蘭大 Fed 的 GDPNow 模型上周五更新的數據顯示，美國第一季度 GDP 年化季率的預期已被大幅下調至 - 1.5%。如果這一預期成真，將是 2022 年第一季之後，美國首次出現經濟萎縮。

目前，這一工具預計，今年前 3 個月美國 GDP 將萎縮 2.8%。

值得注意的是，Kostin 此前一直是美股的多頭，在 2024 年一直看好美股走勢。但現在他認為，到 2025 年，「美股股票回報將比去年溫和，與獲利增長軌跡相符」。

事實上，最近對美股持悲觀態度的不僅僅是 Kostin。高盛全球市場董事總經理兼策略專家 Scott Rubner 也表示，他對市場需求是否足以支撐美股反彈缺乏信心。

上個月，隨著散戶和其他買家的資金流入減少，Rubner 已經轉為看空美股，並指出市場正處於出清倉位的最後階段。