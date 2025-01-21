川普2.0風暴席捲、供應鏈洗牌台灣受惠！今年IPO家數上看70家 續創新高 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 22:43

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第 47 任美國總統川普於今（21，美國時間 1 月 20 日）宣示就職、重返白宮，勤業眾信聯合會計師事務所今 (21) 日舉辦「勤業眾信財經『春』吶記者會」，透析「川普經濟學 2.0」，勤業眾信表示 2025 年是川普 2.0 政策關鍵元年，除關稅政策引導全球供應鏈洗牌，台灣資本市場挾強勁成長力道，掛牌家數有望衝刺達 70 家。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，貿易戰進一步加劇政策不確定性帶來的衝擊，美國關稅調整可能對全球 GDP 帶來負面影響。然而，在供應鏈重整的趨勢下與相對較低關稅的優勢影響下，台灣或可從轉單效應中受益。

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勤業眾信認為，川普重返政壇後，台灣在全球經濟重整的賽局中，可善用先進製程半導體產業鏈戰略價值，加深台美合作。但仍需關注台美租稅協定的進展，若能有感降低企業稅負，將提升雙邊經濟合作競爭力。

勤業眾信歸納，川普 2.0 時代「關稅壁壘、貿易戰、供應鏈重整、政策不確定」成為四大關鍵字，牽動全球未來幾年的主要變數。多年來，台灣企業歷經國際政局變化洗禮，打造轉型升級的驅動力，2025 年台灣資本市場將迎來掛牌豐年，衝刺掛牌 70 家的佳績。

柯志賢分析，2024 年台灣資本市場展現出強勁的活躍動能，全年新掛牌上市櫃企業高達 65 家，募資金額高達突破 576 億元，雙雙創下十年來新高。與 2023 年的 42 家新掛牌企業及 379 億元募資金額相比，增幅分別達 55% 及 52%，彰顯台灣資本市場在全球經濟變局的穩定性與韌性。

2024 年台灣產業募資呈現「三足鼎立」局勢。柯志賢說明，高科技產業憑藉技術創新與全球供應鏈需求的穩固支撐、保持領先地位，募資金額達 184 億元（32%）。其中，以 LINE Pay 募集 41.8 億元位居榜首，凸顯金融科技領域的強勁動能與市場潛力；

其次消費產業募資規模擴大成長至 191 億元（33%），指標性個股星宇航空（104.5 億）為主要推動力，募資金額台灣史上最高；一舉超越歷史上 2014 年漢翔航空工業（93.4 億元）、2019 年和潤企業（91.5 億元）的紀錄。

此外生技醫療產業募資也呈大幅躍升，康霈 *（64.8 億）等企業累計募資達 156 億（27%），反映全球高齡化需求及醫療科技創新進展，也將成為資本市場的長期成長動能。

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓指出，川普 2.0 推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展，並加速「綠地投資」進程，企業逐步在需求地建設生產與物流基礎設施。受川普上屆任期高關稅政策影響，中國大陸對美國出口額下降 700 億美元，台商因轉單效應受益，對外投資力度顯著提升。

截至 2024 年 11 月，台商對外投資總額達 280 億美元，主要集中於美國及新加坡、越南、馬來西亞、泰國及印度等東南亞地區。同時，根據 2020 年以來台灣上市櫃公司海外投資數據，不同產業呈現明顯的區域布局偏好，逐漸形成東南亞、美國及日本的區域供應鏈聚落。