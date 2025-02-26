〈房產〉太巧了 川普當選後 宏普台灣川普瑞閣案銷售衝每坪200萬元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 16:26

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台北市忠孝復興路成為的都更熱區，最新實價揭露宏普建設 (2536-TW) 台灣川普瑞閣案，已經揭露達 11 戶，最高單價衝到每坪 207.77 萬元，不過規劃坪數不大，總價在 2688-4695 萬元，顯示市中心最精華區域的推案，即使不是豪宅規劃也有每坪 200 萬元的實力。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，台北捷運忠孝復興站周邊成為建商的都更熱區，雖然很多案子都是十年磨一劍，不過因為地段極佳，吸引開發商進場整合開發，目前指標案包括「台北之星」、「富邦藝庭」都有每坪 200 萬元以上的實價登錄紀錄，周邊還有許多開發商仍在整合當中，未來東區推案供給可望逐漸增加。

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