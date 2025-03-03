印度貿易部長緊急訪美 進行關稅談判

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-03 17:20

‌



印度貿易部長 Piyush Goyal 周一 (3 日) 啟程前往美國，就貿易談判展開磋商。Goyal 此行十分突然，他取消了原定於 3 月 8 日前的會議後便立即啟程。他同時也是印度工業部長。

在印度總理莫迪 (Narendra Modi) 上個月訪問美國期間，兩國同意在 2025 年秋季前完成貿易協議的第一階段，目標是到 2030 年實現雙邊貿易額達到 5000 億美元。

‌



川普提議從 4 月初開始對包括印度在內的貿易夥伴徵收互惠關稅，這讓印度的出口商感到擔憂，受影響的行業涵蓋汽車到農業。花旗研究 (Citi Research) 的分析師估計，印度潛在損失約為每年 70 億美元。

據政府消息人士稱，Goyal 將在訪問期間尋求釐清美國互惠關稅的相關細節，以評估其對印度的影響。此外，他還可能討論印度可能做出的讓步，以及旨在降低關稅和促進雙邊貿易的貿易協議。

印度願意討論降低工業產品 (包括汽車和化學品) 的關稅，但反對降低農產品關稅的壓力，理由是這會影響數百萬貧困農民。

為了緩和貿易緊張局勢，印度已經降低了多種商品的關稅。例如，將高檔摩托車的關稅從 50% 降至 30%，將波本威士忌的關稅從 150% 降至 100%。同時，印度承諾審查其他關稅，增加能源進口，並購買更多國防設備。

印度與美國 (其最大的貿易夥伴) 的商品貿易額在截至 1 月份的十個月內年增約 8%，超過 1060 億美元，印度保持著貿易順差。