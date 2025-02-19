印度股市10年牛市告終 正遭遇複雜下跌風暴

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-19 14:50

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在經歷長達十年的牛市後，印度股市正遭遇「風暴」，而這場風暴背後，是外資撤離、估值泡沫、監管失靈與散戶信任崩塌的複雜共振。

印度股市已連續數週下跌，一些指數現已進入熊市區間。由 30 檔成分股的基準股指 BSE Sensex 目前徘徊在 76,000 點，較去年 12 月中旬下跌約 7.5%，並較 2024 年 9 月創下的歷史高點 85,978 點下跌近 10,000 點。

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小型股與中型股受創最深，BSE 小型股指數較高點下跌 21%，而 BSE 150 中型股指數則下跌 19%。

自去年 9 月以來，外國投資組合投資者（FPI）大幅撤資印度，且這一趨勢仍在持續。今年 1 至 2 月，流出規模就超 9,920 億盧比（約 114 億美元）。

《金融時報》分析報導，儘管印度市場近年來倚重國內共同基金透過「系統投資計畫」將家庭儲蓄導入股市，但市場結構性問題逐漸暴露。

新冠疫情期間湧入的 1.4 億散戶投資人，多為首次接觸股市「投資小白」，目前普遍面臨 10% 至 30% 的帳戶虧損。BSE 小型股指數 21% 的跌幅，使得透過「系統投資計畫」進入市場的家庭儲蓄大幅縮水。更危險的是，虧損引發的贖回壓力可能形成「下跌—贖回—再下跌」的惡性循環。

這場股市動盪正產生外溢效應。在莫迪政府力推「太空印度」計畫、向私人資本開放航太產業的當口，Skyroot Aerospace 等明星企業的 IPO 估值已遭市場質疑。更嚴峻的是，家庭財富縮水可能抑制消費復甦，印度零售信貸規模中，已有 7% 與證券抵押貸款相關。

國際基金經理人及機構投資人表示，印度短期內缺乏扭轉趨勢的催化劑。印度已知重大事件，如預算案、降息均已落實。即便在目前水平，印度股票估值仍偏高。再加上川

雪上加霜的是，普關稅政策與國際局勢帶來的不確定性，市場可能在好轉前經歷更糟糕時期。個股層面或許有獲利機會，但若無突發利多，整體下行趨勢或將持續數月。