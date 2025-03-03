外資加速撤離 印度股市創30年來最長連跌紀錄

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-03 13:40

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印度股市一改多年牛市持續走低。印度股市基準指數 Nifty50 2 月份累積跌幅將近 6%，為連續 5 個月下跌，並創下 1996 年以來最長的連跌紀錄，而各項指標顯示，這種痛苦可能還會持續下去。

疲軟的企業財報、外資持續撤退以及川普揮舞關稅大棒，已拖累 Nifty50 指數較去年 9 月份的峰值下跌約 15%，導致投資人財富大幅縮水。

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外資加速撤離是印度股市不振的最大主因。自去年 9 月底以來，外國投資人已累計拋售約 250 億美元的印度股票，其中單在 2 月就賣出了 41 億美元。分析師認為，在當前美國關稅政策充滿不確定性的背景下，印度市場的前景更為艱難。

Aditya Birla Sun Life 資產管理公司的首席投資長 Mahesh Patil 表示，由於最近被超賣了，印度股市可能會出現短暫性的反彈，但在未來幾個月仍將是一個「逢高賣出」的市場。

Kotak Institutional Equities 執行長 Pratik Gupta 在最新展望報告中表示，儘管印度股市整體淨流入仍在持續，散戶興趣濃厚，但大多數本地共同基金、保險公司和投資組合管理基金的資金流入正在減緩。

其中小型股和中盤股受到的打擊比大盤股更嚴重。今年 2 月份，Nifty 小型股 100 指數和中盤股 100 指數分別下跌了 13.2% 和 11.3%，這使它們分別比去年的歷史最高水準低了 26% 和 22%。

Gupta 稱，與去年之前投資人蜂擁投資中小型股票基金相比，資金現在正轉向更安全的大盤股基金或債股平衡型基金。「小型股拋售壓力可能使得投資者望而卻步，未來一兩個月不會有強勁的買盤支撐。」

基金策略師認為，印度市場在短期內難以找到扭轉當前趨勢的有利因素，儘管當局已經實施了一些重大舉措，如預算案的公佈和降息政策，但這些措施並未能為市場帶來實質轉機。