禮來斥270億美元在美建四座製藥廠 應對藥品進口關稅壓力

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 01:10

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美國製藥巨擘禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 周三 (26 日) 在華盛頓舉行的記者會上宣布，將至少投入 270 億美元在美國建設 4 座新製藥廠，這是該公司應對川普政府可能徵收藥品進口關稅的一項舉措。

據了解，這些新廠將在未來 5 年內建成，預估將創造超過 3,000 個技術性職缺，包括工程師和科學家，還將創造 10,000 個建設職位，另外這些新工廠的具體位置將在今年稍晚公布。

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這一消息公布正好是在美國總統川普上周與包括禮來執行長 David Ricks 在內的主要製藥公司高層會面，討論有關藥品進口關稅等行業關切的問題之後。

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在記者會上表示，禮來的舉措正是「川普總統希望看到的結果」。

Ricks 也表示他期待與政府合作，推動前總統拜登去年提出的規定，該規定要求美國的「聯邦醫療保險和醫療補助計畫」(Medicare and Medicaid health programs) 涵蓋減重藥物，如禮來的 Zepbound。

川普自上任以來，一直在對製藥產業施加壓力，要求將藥品生產移回美國。他上周暗示可能對藥品和其他進口商品徵收 25% 的關稅。

除了禮來，其他產業也在宣布製造業投資。蘋果 (AAPL-US) 本周早些時候表示，計劃在未來 4 年內在美國投資 5,000 億美元，但分析師指出其中一部分已經是之前的承諾。

根據美國貿易代表署 (USTR) 的資料，美國與主要貿易夥伴已經達成了為期 30 年的互免藥品和製藥原材料關稅協議。

儘管川普在本月早些時候的白宮會議中告訴共和黨人，他正在考慮這樣的豁免，但據路透報導，川普至今尚未排除徵收藥品進口關稅的可能性。

Ricks 在聲明中表示，禮來的新投資計畫將有助於振興美國製造業，並指出川普首任期內推出的減稅立法替禮來在美國的製造業投資奠定了基礎，這些減稅措施促使公司增加在美國本土的製造業布局。

作為全球最具價值的醫療保健公司，市值超過 8,550 億美元的禮來表示，自 2020 年以來，該公司已經承諾投入 230 億美元擴大美國製造業布局。此次宣布的新投資讓該公司的美國製造業總投資額達到超過 500 億美元。