〈美股盤後〉關稅擔憂進一步惡化 道瓊跌超180點 輝達財報公布

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-02-27 05:29

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關稅擔憂進一步惡化，美股道瓊週三 (26 日) 收跌超 180 點。科技股連日下跌後於週三復甦，AI 巨頭輝達在財報公布前走升，費半指數漲超 2%，那斯達克指數微升 0.26%。

比特幣 (BTC-USD) 下跌超過 4%，摔破 85,000 美元。同時，10 年期美債殖利率下降 4 個基點至 4.25%，為年內最低。

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美國總統川普週三首次內閣會議前，確認對加拿大和墨西哥的關稅將於 4 月 2 日生效，他還威脅要對歐盟徵收 25% 的關稅，並特別提到汽車關稅，預計更多細節將很快公布。

在談到俄烏戰爭，川普表示，俄羅斯總統普丁在連任之前沒有表現出解決俄烏戰爭的意願。不過，川普表示希望戰爭最終結束，並暗示普丁必須做出讓步。

對於加薩局勢，川普稱停火決定應由以色列做出，並稱哈瑪斯是「一群惡毒的人」。

美股週三 (26 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 188.04 點，或 0.43%，收 43,433.12 點。

那斯達克指數上漲 48.88 點，或 0.26%，收 19,075.26 點。

S&P 500 指數上漲 0.81 點，或 0.01%，收 5,956.06 點。

費城半導體指數上漲 101.94 點，或 2.09%，收 4,990.82 點。

NYSE FANG + 指數上漲 203.20 點，或 1.57%，收 13,104.97 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.46%；蘋果 (AAPL-US) 跌 2.70%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.73%。

台股 ADR 全線揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.77%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.98%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.10%。

企業新聞

輝達最新財報整體超出華爾街預期，但第四季遊戲收入因 Blackwell 和 ADA GPU 供應有限而下降。輝達預測今年第一季非 GAAP 毛利率為 71%，比普遍預期低約一個百分點。

Salesforce (CRM-US) 週三收跌 0.46% 報每股 307.33 美元。

Salesforce 週三盤後公布第四季每股純益為 2.78 美元，比分析師預期高出 0.17 美元，營收為 100 億美元，低於分析師預期 (100.4 億美元)。Salesforce 疲弱財測公告後，人們對其新人工智慧產品感到擔憂，該股盤後重挫逾 4%。

電動車製造商 Lucid (LCID-US) 週三崩跌 13.60% 至每股 2.26 美元，Lucid 第四季銷售額為 2.35 億美元，高於市場預期，每股虧損 0.22 美元，低於市場預期。另外，Lucid 執行長 Peter Rawlinson 辭任，現任首席營運長 Marc Winterhoff 將出任臨時執行長。

美超微 (SMCI-US) 狂飆 12.23% 至每股 51.11 美元。美超微趕在那斯達克交易所設下的 2 月 25 日期限前補交年報，暫時解除危機。

做空報告指控 AppLovin 從事「廣告詐欺」後，AppLovin (APP-US) 下殺 12.22% 至每股 331.00 美元。做空機構 Fuzzy Panda 和 Culper 研究聲稱，AppLovin 做為廣告中介平台，透過不正當手段提高廣告點擊率和安裝轉化率。

禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 收紅 1.42% 至每股 915.01 美元。禮來計劃投資至少 270 億美元，在美國興建四間新藥廠。

華爾街分析

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，儘管早前的股市反彈比以往更有支撐力，但最新的關稅談判「破壞了市場情緒。」

道富銀行資深全球宏觀策略師 Marvin Lo 提到：「美國政府在關稅時機和幅度方面的聲明有些矛盾，這讓投資人感到難以抉擇，因為人們仍在爭論川普是否會再次推遲和淡化關稅計畫，或者這是否是激進言論的開始。」