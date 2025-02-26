AppLovin股價一度崩逾21% 兩空頭機構狙擊這檔去年明星科技股

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 23:41

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兩空頭機構發布報告狙擊提供行銷服務公司 AppLovin，導致這家 2024 年表現最佳的科技股股價早盤一度暴跌逾 21%。截稿前，Applovin(APP-US) 早盤股價下跌 15.35%，每股暫報 319.19 美元。

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AppLovin 早盤股價一度下跌至約每股 312 美元，創下 2022 年以來新低，也是自去年以來最大的一次單日跌幅，反映出投資人對去年股價飆升的快速修正。該股票一度因波動性過大觸發熔斷機制而被暫停交易。

據了解，兩家空頭機構 Fuzzy Panda 和 Culper Research 均發布對該公司不利的作空報告，這是繼 The Bear Cave 發布看淡報告後的幾天內發生。

Bear Cave 報告指出，AppLovin 快速成長的可持續性令人質疑，稱部分廣告具有欺騙性和掠奪性，某些情況下甚至涉嫌欺詐。這些質疑恰恰出現在投資者讚揚該公司廣告網絡具有高利潤率、低增量成本，且隨規模擴大效率提升之際。

截稿前，AppLovin 並未立即回應置評請求。

Fuzzy Panda 和 Culper Research 的報告指控 AppLovin 誤導市場，宣稱其人工智慧 (AI) 廣告平台的優勢，實際上則是通過「強迫安裝」應用程式來增加營收。

去年，AppLovin 的股價飆升集中在第四季，當時市場對該公司 AI 驅動的廣告引擎充滿期待。這一波漲勢恰逢半導體股的回調和 AI 相關軟體公司的崛起。AppLovin 也公布超出分析師預期的財報，並被納入那斯達克 100 指數，取代 Dollar Tree(DLTR-US)。