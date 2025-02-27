〈財報〉勞氏上季業績超預期 全年財測仍顯疲弱

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-27 03:00

‌



美國建材零售商勞氏 (Lowe"s) 周三 (26 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至 1/31) 財報，該季營收、獲利打敗華爾街分析師預期繳出亮眼成績單，抵消該公司黯淡財測的悲觀消息。勞氏預估 2025 會計年度營收和獲利疲軟，暗示在利率上升的情況下，家居裝修產業的低迷將持續下去，與另一家居家零售巨擘家得寶 (HD-US) 看法一致。

‌



展望未來，勞氏預估 2025 會計年度同店銷售額將持平至成長 1%，分析師預估成長 1.13%；全年每股獲利估介在 12.15 至 12.40 美元之間，低於分析師預估的 12.49 美元、全年營收預測介在 835 億至 845 億美元之間，略低於分析師預估的 845.6 億美元。

美國周二公布的數據顯示，美國消費者信心在 2 月創下 3 年半以來最大降幅，凸顯美國民眾越來越擔心川普政策對經濟的潛在影響。自今年 1 月上任以來，川普承諾減稅，並對進口產品徵收廣泛的關稅，並打擊非法移民，這可能會加劇美國熟練勞動力的短缺。

勞氏表示，地板、廚房和浴室裝修等 DIY 專案近期面臨壓力，這些專案占其年收入的 70% 左右。分析認為，儘管供應鏈多樣化，家居裝飾零售商仍然面臨著從加拿大進口木材和金屬產品的關稅。從中國進口的五金、工具和其他耐用產品，如家電和家居相關產品，也會對該產業產生影響。

勞氏指出，包括自有品牌在內，其 40% 的商品都是在國際上採購的。另外，家得寶約一半的商品來自北美以外地區，該公司一天前表示已做好了應對關稅影響的準備。

根據財報，勞氏第四季營收年減 0.3% 至 185.5 億美元，不過仍打敗分析師預估的 183 億美元；該季淨利報 11.3 億美元，合每股獲利 1.99 美元，高於去年同期的 10.2 億美元或每股獲利 1.77 美元，經調整後每股獲利報 1.93 美元，也優於分析師預估的 1.84 美元。

值得注意的是，第四季同店銷售額年增 0.2%，高於分析師預估的下滑 1.8%。這是自 2022 年 10 月該季結束以來，同店銷售首次出現成長。

勞氏執行長艾里森 (Marvin Ellison) 表示：「我們第四季度的業績再次優於預期，因為我們繼續透過「Total Home」策略計畫獲得成長動力。我們對居家裝修產業的長期實力仍然充滿信心，我們對利用預期復甦的策略也同樣充滿信心。」