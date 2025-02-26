〈房產〉雙北市進入大都更時代 去年拆除2289宅占全台60.99%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-26 09:55

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大台北地區改建議題火熱，房仲業者引用內政部統計數據顯示，全台 2024 年住宅類拆除執照共達 3753 宅，其中新北市即占 1124 宅，不僅為新北市首次單年度拆除破千宅，也創 1999 年有紀錄以來歷史新高。同時，雙北 2024 年合計拆除執照量 2289 宅，占全台的 60.99%

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近期除中央、地方政府合力鼓吹都更之外，包含板橋等一線行政區房價高漲，增加建商整合改建意願，致使新北市也進入「大都更時代」。

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根據內政部最新統計，全台住宅類拆除執照核發宅數於 2024 年達 3753 宅，較 2023 年減少 17.7%；其中，台北市拆除宅數達 1165 宅，雖較去年減少 838 宅，但仍是全台拆除量最高的城市；相較之下，新北市拆除數量則從 2023 年 706 宅攀升至 2024 年的 1124 宅，成長幅度達 59.2%，亦創下自 1999 年有紀錄以來新高，反映出北台灣房市更新的節奏出現變化。

賴志昶分析，台北市過去受惠於危老與都更政策的推動，拆除宅數自 2017 年開始明顯增加，2022 年更達到高峰，但 2023 年起，隨著部分案件進入興建階段，加上 2024 年下半年起房市漲勢趨緩，以致於去年拆除量明顯降溫；與台北市趨緩不同，新北市的拆除宅數 2024 年大幅增加，主因為新北市一線行政區房價漲勢凌厲，如永和大陳都市更新案已正式立案，預計成交單價或破天價，而在板橋江子翠、新埔等處也有多處改建案成交單價創新高，更吸引建商持續進駐整合，加上新北市住宅普遍高屋齡，為危老重建提供強大推力，使得拆除宅數在 2024 年呈現跳躍式增長。

賴志昶補充，另觀察數據，台中、台南以及高雄拆除宅數變動不大，反映出房市雖有成長，但並未出現大規模改建潮；值得注意的是，桃園市的拆除宅數 2024 年僅 31 宅，為六都中最低，主因是桃園市新屋供應量較大、重劃區議題較多，可開發素地相對完整，使得市場焦點集中於新建案，而非舊屋改建。