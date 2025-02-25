〈房產〉五年來股房連動 台股漲幅跑贏六都房市但硬是輸給新竹

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 15:47

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統計過去五年股房表現，5 年來台北股市集中市場漲幅高達 92%，不過房市表現也不遜色，房仲業者指出，全台六都房價漲幅在 37%-78%，不過新竹地區 5 年房價漲幅高達 133% 超越股市，過去五年股房同步大漲，反映經濟表現熱絡帶動股市上揚，股市不僅帶來財富效應也增添民眾看好房市的信心。

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曾敬德認為，台北股市雖然看似漲幅驚人，但很高比例都被外資賺走，一般民眾不一定會重壓，反而不動產是民眾人生中最大筆的消費，金額高且有槓桿的效果，因此民眾可能會感受到實際上從房市增值的，遠比股票更多。

統計顯示，過去五年台股指數從 2020 年初的 1.2 萬點，上漲至去年底的 2.3 萬點，股價漲幅高達 92%，不過同時間房價漲幅也很顯著，統計信義的房價指數，從 2020~2024 年最猛的新竹地區 5 年房價漲幅 133%，超越股市表現，主要還是這波漲幅半導體貢獻甚大，園區客的薪資成長與未來性能見度高，後續都反映在區域買氣與房價上。

台灣中南部地區房價也有感走揚，包括台南 5 年上漲 78%，高雄上揚 67%，台中上漲 70%，部分區域都有類似複製竹科經驗，加上過去房價基期較低，出現明顯漲勢，北部房價最高的台北市漲幅相對溫吞，5 年房價上漲 37%，新北市過去五年則是反映疫情後的造價與通膨，房價漲幅達 52%，桃園漲幅達 69%。