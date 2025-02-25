〈房產〉土建融、房貸2大指標下滑 市況趨緩態勢成形

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 20:02

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台灣央行今 (25) 日公布 1 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 11 兆 1112 億元、3 兆 4325 億元，其中，土建融餘額呈現連 3 減，顯示建築貸款承作持續放緩中，而房貸餘額雖創新高，但年增率 9.86%，也是 8 個月來相對低點，反映房市趨緩的態勢。

據央行日前公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月大減 358.68 億元至 645.99 億元，創去年 3 月以來低。

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央行直指，目前看到房市買氣比起去年中「有往下走」。

房仲業者認為，今年房市買氣偏保守，若政策沒有太多變化，全年買賣移轉量可能將面臨 30 萬棟保衛戰。

房仲業者進一步指出，過去五年股房幾乎同步走揚，今年房市可能也要看股市走向，現在房貸資金仍處調控階段，不容易再像去年上半年一樣飆風起，但股市若維持穩定，仍有利房市信心。