8G顯卡就能跑！阿里巴巴開源最強視頻生成模型萬相2.1 專家揭露五大優勢

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-26 13:20

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阿里巴巴周二 (25 日) 全面開源視頻生成模型萬相 2.1，共兩個參數規模，140 億參數模型適用於對生成效果要求更高的專業人士，13 億參數模型生成速度較快且能相容所有消費級 GPU，專家則指出萬相 2.1 共有五大優勢。

首先，在 SOTA 性能方面，萬相 2.1 在多個基準測試中優於現有的開源模型和商業解決方案，140 億參數專業版萬相模型在權威評測集 VBench 中以總分 86.22% 大幅超越 Sora、Luma、Pika 等國內外模型，居於榜首。

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為評估萬相 2.1 性能，研發人員基於 1035 個內部提示集，在 14 個主要維度和 26 個子維度上進行了測試，然後通過對每個維度的得分進行加權計算來計算總分，其中利用了匹配過程中人類偏好得出的權重。研發人員還對文生視頻、圖生視頻以及模型在不同 GPU 上的計算效率進行了評估。

其次，萬相 2.1 支持消費級 GPU，而可執行多項任務則是第三大優勢，支援文生視頻、圖生視頻、視頻編輯、文生圖和視頻生音訊。此外，在視覺文本生成方面，萬相 2.1 是首個能生成中英文文本的視頻模型，無需外部外掛程式就能生成文字。

強大的視頻 VAE 則是第五大優勢，Wan-VAE 提供卓越的效率和性能，可對任意長度的 1080P 視頻進行編碼和解碼，同時保留時間資訊。

此外，阿里巴巴通義官方文章還提到，萬相 2.1 的開源標誌著阿里雲實現全模態、全尺寸的開源。目前，萬相 2.1 支援訪問通義官網在線體驗或者在 Github、HuggingFace、魔搭社區下載進行本地部署體驗。VAE 是視頻生成領域廣泛使用的模組，可以使得視頻模型在接近無損情況下有效降低資源佔用。

萬相 2.1 模型架構基於主流的視頻 DiT 結構，通過 Full Attention 機制確保長時程時空依賴的有效建模，實現時空一致的視頻生成。

數據方面，研究人員整理並去重了一個包含大量圖像和視頻數據的候選數據集。 在數據整理過程中，其設計了四步數據清理流程，重點關注基本維度、視覺質量和運動品質。 通過強大的數據處理流程快速獲得高質量、多樣化、大規模的圖像和視頻訓練集。

在訓練階段上，對於文本、視頻編碼模組，研究人員使用 DP 和 FSDP 組合的分散式策略，對於 DiT 模組採用 DP、FSDP、RingAttention、Ulysses 混合的並行策略。至於訓練穩定性，萬相 2.1 藉助於阿里雲訓練集群的智能化調度、慢機檢測以及自愈能力，在訓練過程中可以自動識別故障節點並快速重啟任務，平均重啟時間為 39 秒，重啟成功率超過 98.23%。

基於萬相 2.1 模型參數量較小和長序列帶來的計算量較大的特徵，結合集群計算性能和通信頻寬採用 FSDP 切分模型，並在 FSDP 外嵌套 DP 提升多機拓展性，FSDP 和 DP 的通信均能夠完全被計算掩蓋。

此外，為提升端到端整體效率，在文本、視頻編碼和 DiT 模組間進行高效策略切換避免計算冗餘。具體來說，文本、視頻編碼模組每個設備讀不同數據，在進入 DiT 之前，通過迴圈廣播方式將不同設備上的數據同步，保證 CP 組裡中數據一樣。