靠兩張圖賺1280億！首款純電SUV發表後理想今續飆逾5% 美媒：開啟雪恥之戰

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-26 11:20

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中國理想汽車 (02015-HK)(LI-US) 周二 (25 日) 正式發佈旗下第二款電動車 i8，是理想全新純電 SUV 系列，與增程 L 系列、MEGA 構成完整車型矩陣。據悉，i8 將在 4 月舉行的上海車展正式亮相，並計畫在今年上半年內上市，美媒最新報導稱理想正開啟「雪恥」之戰。

受上述消息提振，理想周二在港股逆勢收高，一度漲超 14%，收盤仍漲 12.5%，市值暴增近 300 億港元 (約 1280 億台幣)，來到 2500 多億港元，今日開盤後也持續大漲逾 5%。

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《財富中文網》報導，久未針對產品發聲的理想汽車執行長李想周二中午也在官方照亮相不久後在個人微博發佈新車造型照，解釋兩款 SUV 產品系列的不同之處在於增程 SUV 的「L」代表 Leading(領先)，純電 SUV 的 (i) 代表 intelligence(智慧)。在此次發聲之前，李想最近一次發文是在今年 1 月 7 日，內容是理想汽車捐贈 500 萬人民幣馳援西藏日喀則地震災區。

從外觀來看，第一眼給人的感覺是 i8 簡直就是旗下 L 系 SUV 和理想 MEGA 的結合體。i8 前臉延續 MEGA 的「無瑕星環燈」設計，移至前機艙蓋後方，使車頭線條更立體，機艙高度增加強化 SUV 屬性，尾部則採用貫穿式尾燈，更類似於 L9，造型更顯穩重，兼顧了科技感。

部分細節方面，理想 i8 同樣是有理想其他產品的影子，比如新車採用的都是同款貫穿式 LED 尾燈，線條都基本一致，沒有太大變化，只是 MEGA 是一條線從左到右，而理想 L9 和理想 i8 更一致。 另外，目前的曝光圖能看到，理想 i8 採用了黑化處理的保險杠，看起來更顯運動感。

至於內飾、配置以及動力等方面，理想還未透露更多關於 i8 的資訊並沒有得到披露，但據此前消息，i8 將搭載電動四驅和 5C 純電技術，有望在性能與續航上帶來不錯的表現。

報導指出，從理想 i8 明顯區別於「先鋒」的 MEGA 而更貼近穩重的 L 系列的造型設計來看，李想正在努力平衡市場聲音和自身節奏，而光是一個無太多增量資訊的造型圖就引發股價暴漲，也可見市場對 MEGA 造型的看法之負面。

市場人士指出，兩張圖就讓理想市值暴漲 200 多億，說明資本對新造型的認可。理想 L 系列憑藉家族化設計已形成較高辨識度，i 系列借其勢可提升認知度與辨識度，增強消費者對品牌的認同感。

除造型外，理想 i8 定價策略自然也是市場關注的焦點之一。

有報導稱 i8 預計在 2025 年 4 月上海車展正式發佈，定價可能會在人民幣 35 萬到 50 萬元之間。作為一款高端純電 SUV，理想 i8 若在此定價區間，就將與特斯拉 Model Y、蔚來 ES8 等車型展開直接競爭。

無論如何，理想首款純電 SUV 的面紗揭開，意味著在理想在純電市場的「雪恥」之戰已經開啟。

與此同時，同樣值得關注的是近期李想對 AI 的高舉高打。理想上周三 (19 日) 宣佈旗下 AI 助手理想同學 App 全面接入 DeepSeek R1&V3 671B 滿血版，並實現與理想自研 MindGPT 大模型的雙向自由切換。