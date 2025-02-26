DeepSeek加速陸AI內捲！杭州「六小龍」風光 大模型「六小龍」集體走向落寞

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-26 15:20

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近來，「杭州六小龍」成為中國資本市場關注熱點，其中包括 DeepSeek、宇樹科技、遊戲科學、雲深處科技、強腦科技和群核科技，而杭州六小龍一片風光的同時，昔日的大模型「六小龍」卻正在快速掉隊。

中國財經新媒體《礪石商業評論》報導，和 DeepSeek 同期發佈的 Kimi 全球強化學習模型 k1.5、階躍推理模型 Step R-mini，在模型能力上諸多層面接近 o1，但仍淹沒在 DeepSeek 火爆的輿論中，且跟 DeepSeek 的喧鬧相比，「六小龍」也接二連三爆出壞消息，先是零一萬物進一步拆分，後又發生月之暗面預算和仲裁案未和解以及 MiniMax 又一高管離職。

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目前，「六小龍」中已經有 4 家逾半年沒有融資消息釋放，業界稱去年已有兩家掉隊。

今年 1 月 15 日，MiniMax 在 1 月 15 日發佈了首個開源模型，創辦人閔俊傑在接受《晚點》採訪時說：「第一次創業很多經驗不具備，如果可以重新選，應該第一天就開源。其他五小龍中，只有智譜是最早開源閉源兩條腿走路的。經過近兩年的摸爬滾打後，六小龍發展方向已南轅北轍。」

百川智慧則在 2024 年明確了走醫療賽道，近期上線了首個「AI 兒科醫生」。在 To B 的商業化上，百川則似乎不太順利，共同創辦人、商業化負責人洪濤年前已經離職。一位百川員工說：「現在有了 DeepSeek 後，今年的壓力只增不減。」

To B 商業化負責人離職的還有 MiniMax 的魏偉，此前魏偉接受採訪時表示，很多 B 端客戶不會輕易掏這個錢，去支撐大模型公司的營收，只能基於研發能力、演算法能力來幫助客戶在實際場景中對齊輸出效果，也印證了大模型商業化並非易事。

如此看來，仍在專注於大模型技術創新和追求 AGI 的，僅剩下月之暗面、智譜、階躍星辰。

受 DeepSeek 影響，階躍星辰也加入了開源陣營，只是與 DeepSeek 重點在文本模型上不同的是，階躍星辰最新開源的是兩款多模態模型——Step-Video-T2V、Step-Audio。

在 DeepSeek 影響下，月之暗面近期被爆大幅削減產品投放預算，包括暫停多個 Android 管道的投放，以及第三方廣告平台的合作。內部人士向《AI 光年》透露，推廣確實做了相應調整，「有自然新增，但無法和 DeepSeek 漲勢比。」

階躍星辰、零一萬物、智譜 AI 和百川智慧也都有自家的 AI 應用產品，但根據 AI 產品榜顯示，上月月活耀前 20 名 AI 應用中，沒有一家是與這四家廠商相關的。

此外，還有一個不容忽視的對手就是阿里巴巴，AI 應用通義併入阿里智慧資訊事業群后，近期阿里 AI To C 業務開啟大規模招聘，職位達數百個，集中在 AI 大模型相關的產品、技術研發崗位。