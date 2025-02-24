垂直起降、無旋翼！馬斯克參投「飛天車」試飛成功 已獲3300筆訂單

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-24 15:20

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馬斯克投資的飛行汽車公司 Alef Aeronautics 讓科幻片成真！其電動飛行汽車 Model A 日前在加州市區首次試飛，成功在無任何繩索牽引的情況下進行垂直起飛。

Alef Aeronautics 表示，該款飛行汽車為 100% 電動車型，能夠在公共道路行駛，並具備垂直起降能力，最大行駛里程為約為 354.06 公里，飛行範圍為約為 177.03 公里。

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目前這款電動飛行汽車已獲得 3300 筆預定訂單，預計售價約為 30 萬美元。Alef Aeronautics 甚至成為了第一家透過汽車經銷商賣飛機的預購公司。

馬斯克的 SpaceX 也是這家公司的投資人，也有網友戲稱這是「馬斯克的新車」。Alef 計劃在 2025 年第四季度開始生產 Model A，並進行首批交付。該公司 CEO Jim Dukhovny 表示，「我們正在向全世界證明，新的交通方式是可能實現的。」

早在 2023 年北美國際車展上，Alef Aeronautics 旗下的飛行汽車 Model A 就已正式亮相。在外觀方面，Model A 與內地小鵬和廣汽等飛行汽車截然不同，沒有外露的螺旋槳，造型上更符合傳統汽車設計，擁有四個輪子、前後燈組以及方塊狀的車身。

從細節上看，Model A 明顯有不同之處，畢竟車輛的驅動方式完全改變，比如四個輪子隱藏在內部，並不裸露在外，中間的車艙採用球形設計，並位於車身正中央。

團隊也計畫推出未來版本 Alef Model Z，這將是一款四人座可駕駛飛行轎車。預計這款新車型將於 2035 年亮相，飛行續航力可達約 322 公里，而地面駕駛續航則提升至約 644 公里。

全球飛行汽車市場上看 9 兆美元

中國車企當仁不讓加速發展

值得注意的是，全球有不少飛行汽車企業已經開始加速。目前荷蘭企業‌Pal-V 開發的 V 型雙座飛行汽車已經上市銷售‌，美企 Joby Aviation 的飛行器已獲 FAA 批准，奧迪汽車與空客則聯手打造模塊化飛行汽車 Pop.Up NEXT。

中國方面，奇瑞汽車 20 日攜手清華申請的「分體式飛行汽車」專利正式發佈，首創「飛行器 + 底盤 + 座艙」三模塊分體架構，這也是繼奇瑞在 2024 年 10 月發佈三體式複合翼飛行汽車併成功試飛後又一大壯舉。

廣汽計劃 2027 年在大灣區啓動示範運營；長安則與億航智能合作投入人民幣 200 億元，探索低空出行生態; 小鵬匯天的陸地航母分體式設計已獲 3000 台訂單，2025 年量產竣工；吉利通過收購 Terrafugia 加速技術整合等。