政府福利非大鍋飯！美投資人喊DOGE紅利計畫 馬斯克贊聲：會和總統討論看看

鉅亨網編譯許家華 2025-02-20 13:21

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美國川普總統上任一個月之際，金融機構 Azoria Partners 的創始人兼投資長 James Fishback 在 X 平台上提出「DOGE 紅利」計畫，即向美國納稅人發放退稅支票，且資金完全來自政府效率部 (DOGE) 節省下來的經費。該計畫不僅引起眾多回應，也獲得 DOGE 負責人、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的支持。

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自開始工作以來，DOEG 小組不僅關閉了美國國際開發署（USAID），還審查了教育部和財政部的資金支出。在對美國社會安全系統的審查中，該小組發現了大量的「吃空餉」帳戶，接下來 DOEG 小組將對美國國防部進行預算的審查。

根據官方 DOGE 政府網站的數據，DOEG 小組大約以每天節省 10 億美元的進度，預計已為美國政府節省 550 億美元，還有數兆美元的資金支出正在審核中。根據馬斯克最初的計畫，DOEG 小組在完成歷史任務之前，要為美國納稅人節省 2 兆美元資金。

James Fishback 在 X 平台上所提的「DOGE 紅利」是一項退稅計畫，退稅款將在 DOGE 小組於 2026 年 7 月 4 日工作到期後發放，其目標是將 DOGE 節省下來的總金額 20% (以目標 2 兆美元計算即 4000 億美元) 以退稅的形式返還給約 7900 萬美國家庭，這些家庭為 2025 年聯邦所得稅的淨納稅人，意味沒有工作、沒有納稅的人將沒有退稅資格。

截至 2024 年，美國約有 1.32 億戶家庭，其中 60% 繳納聯邦所得稅。如果以 4000 億美元的總退稅金額計算，那麼 7900 萬個美國納稅家庭中，每個納稅家庭將獲得 5000 美元的「DOGE 紅利」支票。

然而，在民主黨政府的治理下，美國納稅人的錢被無度揮霍，用在了許多美國國外的計畫。例如，當無數美國退伍軍人得不到醫療保健時，美國國際開發署卻用納稅人的錢養活了敘利亞的基地組織成員，也定期資助了阿富汗政府，甚至支付了危地馬拉的變性手術費用等。 DOGE 紅利計畫是打破民主黨對納稅人不負責的行為，重塑美國政府對納稅人的尊重和責任。

其次，透過分紅機制，讓納稅人享受政府削減開支的實質好處，並鼓勵他們報告他們遇到的每一個政府浪費、欺詐和濫用權力的例子。這將形成由民眾自發性監督政府浪費開支的行為，有效地扼制政府濫用納稅人資金，同時讓納稅人更有社會參與感和使命感。

第三，透過「DOGE 紅利」的派發，可以提高納稅人的積極性，從而增加政府的稅收。目前，美國有 700 萬處於工作年齡的男性既不工作也不找工作，每天都在渾渾噩噩地度日。若在 2026 年提供 5000 美元的「DOGE 紅利」激勵，或許會促使許多目前不想工作的人在 2025 年重新進入勞動市場，以便有資格獲得 DOGE 紅利。

以上是「DOGE 紅利」計畫的幾大要點，無疑這是一個大膽的計畫，具有劃時代的意義。因為如果頒布實施，這將是世界歷史上第一份透過使用節約政府開支的資金，對納稅人進行激勵的措施，意味政府福利不是大鍋飯，人人都有。只有參與工作並正常繳稅後，才有資格領取紅利。

目前，這項計畫已經在社群平台上引發了廣泛討論，吸引了許多重要人士及國會議員的注意。按照川普不走尋常路的行事風格，這項計畫在馬斯克的大力推動下，很大機率會變成法案。一旦如此，美國的納稅人都將成為 DOGE 小組的「股東」，DOGE 小組將無堅不摧，未來將會有更多的大戲上演。

在最近的一次專訪中，川普和馬斯克共同回應了媒體的離間挑撥，重申了他們的合作關係。川普表示，他希望與聰明的人一起工作，而馬斯克則強調了科技在改善政府運作中的重要性。