持續施壓！澤倫斯基會見川普特使稱富有成效 但美國突叫停聯合記者會

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-21 09:30

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烏克蘭總統澤倫斯基周四 (20 日) 在 X 平台上表示，他與美國俄烏問題特使凱洛格當天在基輔進行了一場「富有成效的會談」，並指雙方就戰場局勢、烏國戰俘的歸還以及有效的安全保障等問題進行詳細的對話」。

澤倫斯基還說，對美國的支持和兩黨援助表示感謝，並稱願跟美國總統川普簽署「一項強有力、有效的投資和安全協議」。

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在與美國合作方面，澤倫斯基則說：「烏克蘭已準備好與美國總統就投資和安全問題達成一項強有力的、真正有用的協定。我們已提出實現這一目標的最快和最具建設性的方法。我們的團隊已準備好日以繼夜地工作。」

兩人在會後原定要召開聯合記者會，但澤倫斯基辦公室表示，最終應美國的要求而將記者會取消。

澤倫斯基發表上述言論時機點，正值他跟川普的矛盾不斷升級之際。

川普日前突然對澤倫斯基開火，與後者此前對他的批評有關。澤倫斯基周三稍早表示，川普生活在俄羅斯製造的「假訊息空間」之 中。

川普接著罵澤倫斯基是「獨裁者」，並稱他應該迅速採取行動，否則將失去他的國家。

此外，川普政府近來向烏克蘭提出一份所謂「稀土換援助」的礦產合作協定。根據美國媒體和烏克蘭媒體此前報導，上週末出席慕尼黑安全會議的美方代表在當地會晤澤倫斯基時向他提交了一份文件，希望他簽署。該文件要求烏克蘭授權美國擁有烏克蘭 50% 的礦產資源，澤倫斯基予以拒絕。

澤倫斯基周三 (19 日) 表示，美方提供的協議不僅要求擁有烏克蘭 50% 的礦產資源，還不包含烏克蘭迫切需要的安全條款。