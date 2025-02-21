1月五大銀行新增房貸大減358億元創近1年低 央行：房市買氣往下走

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-21 18:55

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中央銀行今 (21) 日公布 1 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸較上月大減 358.68 億元至 645.99 億元，創去年 3 月以來低，反映 1 月農曆年節工作天數減少的影響，央行也指出，目前看到房市買氣比起去年中「有往下走」。

央行說明，1 月工作天數約減少 6 天，造成新承做房貸明顯較上月減少，然而，年節月購屋貸款仍創 2009 年同期以來新高，反映房價上漲，造成購屋貸款也變高。

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另一方面，央行也提到，1 月新青安新承做占比回升至 38.65%，創 2023 年房市轉火熱以來的次高，此主要是因整體房貸下滑幅度更大，造成新青安占比拉升，實際與過往首購族湧現買房的情況並不一樣。

而 1 月房貸利率 2.238%，月增 0.014 個百分點，創 2009 年 1 月以來新高，則是反映日前的升息趨勢。

對整體房市的後續變化，央行指出，會比較關注不動產貸款餘額變動，目前看起來，金額月變動幅度呈縮小趨勢，「房市觀望氣氛已轉強，買氣比起去年中有往下走」，且信用資源較有流向無自用住宅貸款。

據統計，六都今年 1 月的買賣移轉中，台北 1604 棟，月減 35.1%，年減 44.5%；新北 2862 棟，月減 37.7%，年減 50.5%；桃園 2789 棟，月減 36%，年減 36%；台中 3249 棟，月減 30.1%，年減 39.5%；台南 1380 棟，月減 32.1%，年減 44.3%；高雄 2342 棟，月減 29.8%，年減 43.6%；合計六都共 14226 棟，月減 33.7%，年減 43.2%。

而信義大台北房價指數顯示，大台北地區月減 0.76%、年增 6.73%，年增幅是 2024 年以來低。

房仲業指出， 1 月的工作天數僅 17 天，較其他月份減少約 30%，尤其去年初正逢新青安首購潮升溫，如今逐漸反轉降溫，加上公股行庫的放款態度趨保守、民眾申貸仍須等候，使 1 月交易量不論年月均明顯縮水 30-40%。