育嬰留職津貼3年來31290位父母同時請領 「奶爸」申請人數成長53%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-21 16:54

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為了減輕育兒家庭撫育及經濟的壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取「育嬰留職停薪津貼」，父母同為被保險人時，也可選擇同時請領。自 111 年 1 月 18 日放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼後，至 113 年底已計有 31,290 位父母同時請領育嬰留職停薪津貼，且 113 年男性申請育嬰留職停薪津貼人數，較 16,472 人成長 53%。

勞動部說明，被保險人只要參加就業保險年資合計滿 1 年，於子女滿 3 歲前，依性別平等工作法規定向投保單位辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局申請育嬰留職停薪津貼。父母如同為被保險人，可依其實際照顧需求，選擇輪流申請或同時請領，而同性婚姻關係下撫育子女，亦有適用。

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勞保局會按被保險人育嬰留職停薪當月起前 6 個月平均月投保薪資的 6 成發給津貼外，另外還會一併發給政府加發的 2 成育嬰留職停薪薪資補助，共發給平均月投保薪資的 8 成，最長發給 6 個月。同一名子女父母如均符合請領資格，同時留職停薪照顧小孩，則 2 人合計最多可領取 12 個月津貼及薪資補助，假設父母之平均月投保薪資均為 3 萬 8,200 元，每月 2 人各可領到 3 萬 560 元，每月共可領到 6 萬 1,120 元，合計最多可領到 36 萬 6,720 元，能給予育兒家庭雙倍的經濟支持。

據勞保局統計，自 111 年 1 月 18 日就業保險法第 19 條之 2 條文修正放寬父母可同時請領育嬰留職停薪津貼後，至 113 年底已計有 31,290 位父母同時請領育嬰留職停薪津貼，且 113 年男性申請育嬰留職停薪津貼人數 25,282 人較 110 年 16,472 人成長 53%，男性申請比例亦由 110 年 20% 成長至 113 年之 27%，顯見近年來男性勞工朋友已越來越願意共同分擔育兒責任。

勞動部提醒，育嬰留職停薪津貼是提供受僱者無工作收入時之薪資補助。育嬰留職停薪期間如同時擔任單位負責人，或另有工作，依規定不可以請領育嬰留職停薪津貼。