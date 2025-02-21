工商協進會吳東亮：台灣企業加速赴美投資搶占商機 不是壞事情
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-21 15:42
工商協進會今 (21) 日舉辦媒體餐敘，理事長吳東亮接受媒體訪問，指出台灣企業加速赴美投資，長遠來看不是壞事情，如同先前副理事長潘思亮提到，與其被動赴美，不如主動投資，在美國市場中搶先占有一席之地。
電電公會理事長李詩欽先前透露，近期率領 7 家 AI 伺服器大廠到美國討論土地、稅務相關議題，且預告 5 月會有 AI 伺服器大廠宣布擴大在美國德州的投資。
吳東亮表示，業界身處第一線，感受會更深、動作會更快，且如同潘思亮所言，在高科技產業中，台灣與韓國為競爭關係，台灣企業主動赴美投資，可趁機搶占商機，長遠來看不是壞事情。
此外，美國總統川普先前揚言對台灣晶片課徵 100% 關稅，不過周二 (18 日) 又宣布晶片關稅擬為 25%。
對此，吳東亮則認為，關稅是川普的工具，利用關稅手段達成目的，對不同國家有不同的目的，且不是單獨針對台灣，對加拿大、墨西哥等國家都是如此，因此對台灣、甚至全球的經濟影響都很大。
吳東亮進一步指出，川普提出對等關稅，主因為美國對台灣有貿易逆差，解決方法包括多買美國產品，或是赴美投資。同時，台灣企業也可考慮分散市場，到東南亞、歐美等地布局。
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