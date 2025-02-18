電電公會李詩欽預告：將有AI伺服器大廠5月宣布至德州擴大投資

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-18 18:33

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電電公會理事長李詩欽今 (18) 日指出，美國總統川普上任後，供應鏈因應地緣政治赴美設廠，尤其 AI 成未來趨勢，伺服器領域成市場焦點，他進一步透露，今年 5 月、川普上任約 100 天，將有伺服器大廠宣布至美國德州擴大投資。

李詩欽今天出席工商協進會「第 354 場工商講座」，以「電電公會對川普 2.0 的因應策略」為主題發表演講，指出川普當選至今 105 天，每天都高潮迭起。

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李詩欽指出，電子產業受到地緣政治影響，企業需要快速調整策略因應，過去二三十年來，台灣在美國加州與德州皆有布局，加州偏向研發，德州則偏向生產，加上德州距離墨西哥較近，因此德州成為台灣廠商投資首選。

李詩欽認為，若在墨西哥做基礎的生產，高端生產則在美國進行，未來在市場服務及新產品的推進可望達到互補的效果。

此外，李詩欽提到，德州政府也顯現對台灣的重視，去年德州州長 Greg Abbott 訪台，與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，在半導體、電動車、能源及創新科技等領域展開合作，且在台灣設立德州在台辦事處，是全球唯二。

李詩欽透露，電電公會已於 2 月 10 日參訪德州，與 Greg Abbott 展開討論，並有 5 家大型公司一同前往，對於雙方未來合作有更深刻的討論。

李詩欽進一步指出，與 Greg Abbott 的討論中，聚焦 AI 伺服器產能是否充足，以及轉移產能至美國德州議題。目前台灣 ODM 廠在伺服器主機板市占率超過 9 成，伺服器系統市占率也超過 8 成，不過在美國及墨西哥生產卻不到 15%，也就是說有 85% 的生產在美墨以外。