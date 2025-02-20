創17年新高！去年公建金額7392億元執行量能93% 今年2電廠機組將完工

國發會於今（20）日第 126 次委員會議，就整體公共建設計畫去（113）年度之執行情形提出報告。去年整體公共建設計畫經費超過 7,800 億元，執行金額約 7,392 億元，創近 17 年新高，執行量能超過九成三，整體公共投資仍維持高檔，涵蓋交通、文化、經濟、水利及衛生福利等多項民生需求建設，今（114）年仍將持續穩健推動各項重大建設，如新北市美術館、桃園大潭電廠 7 號機、高雄興達電廠 1 號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台 76 線等將完工或商轉。

國發會主委劉鏡清表示，請各部會務必妥善排列資源配置之優先順序，加強管控公共建設計畫重要查核點，發揮計畫預期效益。



劉鏡清表示，去年底經各部會努力，已完成多項重大公共建設，如臺鐵鳳鳴臨時站完工啟用，提高鶯歌鳳鳴地區交通運輸便利性；桃園會展中心全區啟用，包含國際會議中心與可容納 6,000 人的展覽館，可望帶動青埔地區產業發展；屏東王船文化館的開幕，保存了臺灣宗教文化中重要的王爺文化；國道 3 號大溪交流道南出銜接台 66 線系統匝道紓解該路段平假日尖峰時間及匝道交通回堵現象；高雄港第七貨櫃中心全面落成啟用，打造智慧化港口，推升高雄港的全球貨櫃港吞吐量等，以及多項衛生福利設施、文化設施、工商設施及水利建設等完工啟用，如連江縣托育資源中心、國立故宮博物院行政大樓暨圖書館、高雄傳藝園區中山堂、北台灣郵件作業中心及營運中心、新竹生物醫學園區第三生技大樓、翡翠原水管等。



展望未來，今年亦有多項重大建設預計完工、啟用、調度、商轉等，如新北市美術館、桃園大潭電廠 7 號機、高雄興達電廠 1 號機、故宮北院圖書文獻大樓、東西向快速公路台 76 線西庄至西湖路段等。