工商協進會潘思亮：與其被動赴美 半導體業不如趁此機會吃下美國市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-18 19:44

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美國總統川普多次點名台灣半導體企業赴美投資，且揚言將對台灣晶片課徵 100% 關稅，試圖促使台廠遷至美國。對此，工商協進會常務理事潘思亮今 (18) 日接受媒體訪問指出，與其被動赴美設廠，不如趁這個機會吃下美國市場。

潘思亮認為，相較於台商赴美投資，關稅對台灣的影響反而較小，畢竟要解決台灣對美國貿易順差的根本，就是要在美國投資。

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潘思亮進一步表示，雖然台灣對美國的關稅是 5%，而美國對台灣的關稅是 33%，不過目前在資通訊產品都是零關稅，因此對農產品的衝擊較大。

另外，潘思亮也提到，川普點名台灣半導體產業非常多次，並要求台商赴美投資，且台灣不是全世界唯一做半導體的國家，目前還沒點名韓國，若台灣人不去，韓國人就去了。與其被動、被迫赴美，加上台灣半導體產業與韓國為競爭關係，不如趁這個機會吃下美國市場，不全然是壞事。

工商協進會副理事長黃教漳也指出，川普上任後，以關稅作為外交籌碼，揚言對加拿大、墨西哥等國加徵高關稅，近期宣布要課徵對等關稅，對台灣而言，身為美國第六大貿易夥伴，去年對美國貿易順差高達 739 億美元，無法置身事外，尤其是科技電子與半導體產業。

黃教漳表示，台灣廠商面臨被迫擴大美國投資的壓力，部分台廠可能考慮轉移生產基地，呼籲政府應在政策與資源提供更多支持，強化與美國相關單位溝通，以爭取有利條件。