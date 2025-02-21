Baird：輝達GB200正加速發展 將成下半年及明年主力產品

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-21 15:30

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Baird 分析師引述其最新的供應鏈檢查結果指出，儘管起步較晚且進展緩慢，但輝達 (NVDA-US) 先進的 AI 加速器 GB200 ，現在已開始獲得發展動力，預計將在 2025 年下半年和 2026 年，成為輝達 GB 系列的主要產品。

Baird 分析師 Tristan Gerra 在報告中表示：「我們預計 GB200 將在 2025 年下半年和 2026 年成為輝達 GB 系列的主要產品。GB300 的過渡預計要到 2026 年下半年才會發生。」最初的延遲是因資料中心可用性問題，例如空間和電力，而不是缺乏需求，以及實施和優化新架構功能所需的時間。

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Baird 分析師表示，輝達正在推動 NVL72 的實施，以提高效率，並建議投資者不要期望客戶為了下一代產品而繞過 GB200。來自主要企業客戶的強勁 GB200 訂單，加上來自超大規模企業的高需求，都有助於輝達的正面前景。

Baird 也強調了 Nvidia 未來強勁的產品路線圖，其中 B300 和 Rubin 等新產品的性能預計將比前幾代產品提高 1.5 倍以上。

報告稱，輝達的 Spectrum-X 是設計用於優化 AI 資料中心的網路平台，已經開始出貨，Meta(META-US) 預計將在下個月完成初步採樣。分析師表示，輝達的 Infiniband 技術在新產品推出方面保持領先於乙太網路。

分析師還指出，隨著 DeepSeek 的部署，來自阿里巴巴和騰訊等公司的訂單有所增加。分析師表示：「我們看到來自阿里巴巴和騰訊的訂單最近激增，因為 DeepSeek 正在推出。」

Baird 觀察到，Chiplet 和 Package-on-Package(CPO) 技術的使用也越來越受歡迎，預計初始量將於 2026 年下半年開始。

這家投資銀行重申了對輝達股票的「優於大盤」評級，目標價為 195 美元，這反映了該公司 2027 財年 (2026 日曆年) 預估的每股盈餘 (不包括股票支出)6.50 美元的 30 倍。