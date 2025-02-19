DeepSeek帶火算力市場 中國年後開工輝達H系列需求漲

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-19 08:40

‌



「一上午就已經有 11 個需求咨詢到我這裡了，好幾個都是要滿足 DeepSeek 部署。」近日算力資源信息共享平台柏林雲負責人透露，DeepSeek R1 雖一度引發了算力過剩擔憂，但其在業界快速廣泛部署應用，催動中國年後開工兩周以來 AI 算力市場再度火爆。

‌



在交付時間方面，多位客戶要求近期（2 月底 3 月初）交付，還備註「比較著急」、「可分批交付」等字眼，最緊急的需求要求一周內交付。

近日輝達 H 系列產品在算力租賃市場中頗為火爆。柏林雲負責人稱，H 系列在人工智慧（AI）領域高效能運算中一直是最火的產品。此外，她表示：「4090、5090 系列是市佔率最高的，也是流通性最好的。」

一家求租 128 台 H 系列的客戶還給出了明確租賃方案，其中一個方案提到「算力中心提供滿血版 DeepSeek R1 模型的 API 接口」。

一位主營輝達算卡的經銷商表示：「目前很多用戶開始部署 DeepSeek，中小算力需求在增加。」他建議：「用戶本地化部署 DeepSeek，選擇 A100 和 H20 以上的算卡比較合適。」

今年春節前夕，DeepSeek R1 發布曾引發輝達股價驟然暴跌，但從前述算力租賃市場的表現看，春節收假後近兩周出現的算力需求仍集中於輝達。日前有媒體報導稱，某經銷商庫存的部分型號輝達 GPU 已被搶空。

柏林雲的需求名單顯示，華為昇騰 910B 也受到幾家需求方青睞。

「從整體來看，DeepSeek 的出現並未顯著降低中國市場對高階算力晶片的需求，反而通過其高效推理和低成本訓練的優勢，推動了算力需求的結構性增長。」沙利文大中華區合夥人兼董事總經理陸景表示。