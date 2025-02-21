全球首次！中國團隊發現帕金森氏症新治療標靶 有望延緩病症
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 14:20
復旦大學附屬華山醫院鬱金泰團隊透過 5 年的臨床和基礎研究獲得重大科學研究突破，在全球首次發現了帕金森氏症全新治療標靶－FAM171A2，並找到了具有潛在治療效果的小分子化合物。
中國帕金森氏症患者總數已超過 300 萬人，目前帕金森氏症的治療僅是改善症狀，尚沒有藥物可以延緩其病程進展。
病理性α- 突觸核蛋白是帕金森氏症的關鍵致病蛋白，如果能儘早阻斷病理性α- 突觸核蛋白的傳播過程，就可延緩巴金森氏症的進展。
研究團隊證實了神經元膜受體蛋白 FAM171A2 是促進病理性α- 突觸核蛋白傳播的關鍵，在全球首次揭示了 FAM171A2 蛋白與α- 突觸核蛋白的結合機制。
此次研究發現的全新治療標靶和開發藥物可望從疾病早期對帕金森氏症進行干預，延緩疾病進展。結合現有的症狀治療手段，將會實現帕金森氏症病因治療與症狀緩解的雙重突破，造福廣大患者。相關研究成果於 2 月 21 日線上發表於國際學術期刊《科學》。
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