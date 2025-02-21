全球首次！中國團隊發現帕金森氏症新治療標靶 有望延緩病症

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 14:20

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復旦大學附屬華山醫院鬱金泰團隊透過 5 年的臨床和基礎研究獲得重大科學研究突破，在全球首次發現了帕金森氏症全新治療標靶－FAM171A2，並找到了具有潛在治療效果的小分子化合物。

中國帕金森氏症患者總數已超過 300 萬人，目前帕金森氏症的治療僅是改善症狀，尚沒有藥物可以延緩其病程進展。

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病理性α- 突觸核蛋白是帕金森氏症的關鍵致病蛋白，如果能儘早阻斷病理性α- 突觸核蛋白的傳播過程，就可延緩巴金森氏症的進展。

研究團隊證實了神經元膜受體蛋白 FAM171A2 是促進病理性α- 突觸核蛋白傳播的關鍵，在全球首次揭示了 FAM171A2 蛋白與α- 突觸核蛋白的結合機制。