築間拚今年上櫃 取得ISO認證 全年將再雙位數展店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-21 11:01

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連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 為達成 2025 年上櫃的目標，通過 ISO 27001 資訊安全管理系統國際標準驗證，展望全年，仍以雙位數展店為目標，樂觀看營收成長動能。

築間認為，今年餐飲市場前景樂觀，將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，除了穩定 2024 年新開出的品牌營運表現、優化既有單店業績，並設下全年雙位數展店目標，展店腳步不斷。

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築間進一步說明，此次獲 ISO 27001 資訊安全管理系統國際標準驗證 (Information Security Management System，ISMS)，象徵資訊安全領域邁向國際認可標準，而鼎新數智與網安智慧科技作為輔導單位。

鼎新數智是築間重要合作夥伴，在其數位轉型過程中扮演關鍵角色，確保其業務營運、資安管理符合國際標準；而網安智慧科技則以專業的資訊安全管理方案，進一步強化並完善築間的資安防護能力。