全家餐飲大徵才800人 年薪最高上看22個月

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-16 14:45

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全家 (5903-TW) 轉投資全家餐飲 (7708-TW) 今 (16) 日宣布，為因應未來展店所需並搶下更多餐飲人才，今年預計招募 800 名以上正職人員，包括 50 名以上儲備店長和 200 名以上儲備主管，而薪資條件也同步調升，今年平均有 2-5% 調薪幅度，年薪最高上看 22 個月。

據經濟部統計處資料顯示， 2024 年前 11 月餐飲業營業額達 9412 億元，年增 3.4%，創同期新高。

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而全家餐飲去年合併營收 23.79 億元，年增 9.34%，處成長態勢，預計今年將新展 8-10 店，總店數上看 80 店，而為長期展店準備，預計招募 800 名以上正職人員，包括 50 名以上儲備店長和 200 名以上儲備主管。

全家餐飲董事長吳勝福表示，感謝去年全體同仁努力付出每年調薪，年度績效考核後，今年平均會有 2-5% 調薪幅度，另依整體績效和個人表現，年度可領取 5-10 個月的激勵及績效獎金，亦即表現優異者年薪上看 22 個月以上。

全家餐飲新進同仁起薪 36000 元起，儲備幹部任用起薪 40000 元，每月還可定期參與職能評核，通過者每月職能津貼最高可再多領 2000 元，其中，儲備幹部經過培訓並通過考核，有機會最快 3 年晉升店長位階，挑戰年薪百萬以上。

同時，全家餐飲對在校實習生和建教生薪資平均調幅 3-4%，表現優異者與一般員工相同，可共享月別績效獎金，並鼓勵畢業後留任轉正職，可享年資保留。

另一方面，全家餐飲今年徵才期望招募 10% 的樂齡夥伴。