築間南台灣打造品牌聚落 一周開1家店大踩展店油門

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-10-04 16:44

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看好第四季聚餐旺季到來，連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 展店速度大踩油門，10 月在台南成大商圈連開 2 家店，包括韓式個人燒肉品牌「朴庶韓國烤肉」和「築間酸菜魚」，以一周開 1 家店的速度加速拓展在南台灣的版圖。

築間說明，看好年底聖誕節、跨年檔期聚餐商機，旗下各品牌於嘉義、台南、高雄和屏東開出超過 30 家分店，繼高雄岡山打造出南部第一個品牌聚落後，此次在台南成大商圈也建立起品牌聚落，也是全球第 10 個品牌聚落。

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台南成大商圈已設有「燒肉 Smile」、吃到飽系列品牌「本格和牛燒肉放題」後，此次再開出「朴庶韓國烤肉」和「築間酸菜魚」。

其中，「朴庶韓國烤肉」主打一個人也可以烤肉的獨食經濟，取自韓語「拍手」諧音，提供 35 款套餐、8 道韓系小菜和 20 款酒水飲品，最低 260 元起，套餐包含 6 道韓系小菜自選吃到飽，品牌甫推出即受到消費者青睞，已進入展店階段。

築間預計，至年底前再新增 10 家分店，並在 10 月下旬在日本大阪難波車站旁的千日前商店街正式開幕營運。